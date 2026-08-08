Tiempo en Entre Ríos: anticipan mínimas de hasta 4 grados y cuándo subirá la temperatura

El tiempo en Entre Ríos estará marcado por bajas temperaturas durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. En Paraná se esperan mínimas de 4 grados entre domingo y lunes, mientras que desde el martes comenzaría un progresivo ascenso térmico.
El tiempo en Entre Ríos tendrá como protagonista al frío durante las próximas jornadas, con mañanas de bajas temperaturas y tardes algo más agradables. El ingreso de aire frío alcanzará al Litoral entre el domingo y el lunes y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Paraná los registros mínimos podrían descender hasta los 4 grados.
Para este sábado 8 de agosto, el organismo nacional pronosticó en la capital entrerriana una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 5 grados. La jornada se presentaría sin precipitaciones y con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, condiciones que acompañarán el comienzo del fin de semana.
El descenso térmico se hará más evidente durante el domingo. El SMN anticipó una mínima de apenas 4 grados y una máxima de 13, sin probabilidades de lluvias. Durante la mañana predominaría el cielo despejado, mientras que hacia la tarde podrían aparecer algunas nubes.
El lunes continuará el frío en Entre Ríos
Las bajas temperaturas persistirán durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes 10, el pronóstico indicó nuevamente una mínima de 4 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 14. El cielo permanecería mayormente nublado durante las primeras horas y parcialmente nublado hacia la tarde.
El panorama se enmarca en un nuevo episodio de frío que abarcará buena parte del centro de Argentina y que también tendrá incidencia sobre el Litoral. Para provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco se previeron, entre domingo y lunes, mínimas que en términos generales se ubicarán entre los 3 y los 8 grados.
A diferencia de las zonas donde podrían producirse heladas más extendidas, en el Litoral el descenso térmico tendrá una intensidad menor. De todos modos, las primeras horas de cada jornada estarán marcadas por el frío, mientras que durante las tardes las temperaturas tenderán a recuperarse y podrían ubicarse entre los 14 y 19 grados en la región.
Cuándo comenzará a subir la temperatura
El cambio empezaría a percibirse desde el martes 11, cuando comenzará a ingresar aire más templado sobre el centro y el Litoral del país. En Paraná, el SMN anticipó para esa jornada valores cercanos a los 5 grados de mínima y 12 de máxima.
El ascenso no será abrupto y las mañanas continuarán frescas durante buena parte de la semana. Para el miércoles 12 se proyectaron temperaturas de entre 6 y 11 grados en la capital provincial. Además, el pronóstico mostró un incremento de la inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones que podrían alcanzar el 40% durante parte de la jornada.
Para el jueves también aparecía la posibilidad de lluvias durante las primeras horas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondaría los 10 grados de mínima y 11 de máxima, de acuerdo con las estimaciones difundidas por el organismo meteorológico.
Frío durante el fin de semana y posterior recuperación
De esta manera, el período más frío en Entre Ríos se concentraría fundamentalmente entre el domingo y el lunes, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse cerca de los 4 grados en Paraná y valores similares en otros puntos de la provincia.
La tendencia comenzaría a modificarse desde el martes con la llegada de una masa de aire más templado. Aunque las temperaturas matinales continuarían siendo bajas inicialmente, se espera una recuperación gradual a medida que avance la semana.
El pronóstico extendido, además, anticipó un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones hacia mediados de semana. Así, luego de un fin de semana dominado por el frío y sin lluvias, las condiciones meteorológicas empezarían a cambiar progresivamente en Entre Ríos.