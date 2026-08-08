River empata 0 a 0 ante Tigre y busca su primer triunfo en el Torneo Clausura

River iguala 0 a 0 frente a Tigre este sábado en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026
River empata 0 a 0 ante Tigre este sábado en el estadio José Dellagiovanna, en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El Millonario afronta el compromiso con la necesidad de conseguir sus primeros puntos en el campeonato.
El encuentro comenzó a las 17 y tiene como árbitro principal a Andrés Gariano.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Tigre y River Plate igualan sin goles en Victoria por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los primeros 45 minutos transcurrieron con escasas situaciones de peligro. En el último lapso, luego de una jugada en la que el Millonario pidió penal sobre Ángel Correa, se elevó la temperatura entre los futbolistas y hubo fuertes roces.
48 minutos: Aníbal Moreno recibió amarilla en River
El mediocampista del Millonario fue amonestado por una entrada sobre Jalil Elias.
40 minutos: primer amonestado en Tigre
Jalil Elias fue apercibido por una excesiva protesta sobre el árbitro principal.
36 minutos: River pidió penal por una infracción sobre Ángel Correa
Lucas Beltrán habilitó a su compañero y, cuando estaba por quedar mano a mano con el arquero Felipe Zenobio, el ex Tigres cayó tras una entrada por detrás de Nahuel Banegas. Andrés Gariano no recibió el llamado del VAR y el juego continuó.
TODO River pidió penal por una infracción sobre Ángel Correa... ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/xpDv6jZl4Y— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
27 minutos: buena intervención de Beltrán
Jabes Saralegui ejecutó un tiro libre cerca del área y, tras un leve desvío y con poca visibilidad, el arquero de River logró atenazar la pelota.
17 minutos: River controla la pelota ante un Tigre que se defiende en su campo
El Millonario se adueño de la tenencia del balón, aunque no logra capitalizarlo en situaciones de peligro. El Matador intenta recuperar y golpear con ataques directos.
10 minutos: ¡Gran atajada de Zenobio!
Francisco Ortega ganó de cabeza tras un tiro de esquina y el arquero de Tigre logró despejar el balón.
6 minutos: predominan las interrupciones en el inicio del partido
River intenta imponer las condiciones a partir de la tenencia de la pelota. A diferencia de los partidos anteriores, Lucas Martínez Quarta se ubica de segundo marcador central y Nicolás Otamendi, de primero. En la salida desde el fondo, el Millonario se para con una línea de tres a la que se suma Gonzalo Montiel.
3 minutos: primera modificación en Tigre
Gonzalo Pity Martínez se retiró con una molestia para el ingreso de Tiago Serrago, quien está en el Matador cedido desde River.
⚠️🇦🇷 PITY MARTINEZ SALIÓ LESIONADO AL MINUTO DE PARTIDO ANTE RIVER PLATE. pic.twitter.com/CHxtbhJvUn— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 8, 2026
1 minuto: ¡Se lesionó el Pity Martínez!
En el inicio del partido, el exfutbolista de River sintió una molestia y se tiró al piso inmediatamente.
🤍❤️🤍✅ pic.twitter.com/jsUgQcghqA— River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026
Minuto de silencio por Jorge Messi, papá de Lionel, en la previa del partido.
Los jugadores y la mayoría de los presentes en Victoria respetaron el minuto de silencio por Jorge Messi en la previa de Tigre-River. pic.twitter.com/rkF621qaB1— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
El conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet llegó al encuentro después de un complicado comienzo en el certamen. River sufrió derrotas consecutivas en sus anteriores presentaciones y todavía no consiguió sumar unidades ni convertir goles, por lo que busca cambiar su panorama ante el Matador.
River busca cortar su mala racha
De esta manera, River forma con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Tigre intenta aprovechar su buen presente
El conjunto dirigido por Diego Dabove llegó al partido con un panorama diferente al de su rival. Tigre consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda y posteriormente igualó sin goles frente a Belgrano.
El Matador también arribó fortalecido por su reciente clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, un resultado que le permitió sostener su buen momento antes de recibir al Millonario.
Para enfrentar a River, Dabove eligió a Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; e Ignacio Russo.