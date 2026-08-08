Despistaron por el hielo y cayeron con su auto al Nahuel Huapi: murió una nena y sus papás sufrieron lesiones

Una nena de tres años murió este sábado luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres despistara, cayera por un barranco y terminara dentro del lago Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Los adultos consiguieron salir del vehículo, pero no pudieron liberar a su hija del cinturón de seguridad.

El trágico accidente ocurrió durante la tarde sobre la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, en inmediaciones del barrio Villa Don Orione. De acuerdo con las primeras informaciones, la calzada se encontraba cubierta por hielo cuando, por circunstancias que eran investigadas, el conductor perdió el control del auto.

El rodado salió del asfalto, continuó por un sector de tierra y cayó por un barranco de más de 20 metros hasta terminar en las heladas aguas del lago Nahuel Huapi. La familia sería oriunda de Bariloche.

Los padres intentaron rescatar a su hija

Según indicaron fuentes policiales, los padres consiguieron abandonar el vehículo luego de la caída. Sin embargo, la niña permaneció atrapada dentro del habitáculo debido a que no lograron desprenderla del cinturón de seguridad.

Los adultos permanecieron varios minutos en el agua mientras intentaban desesperadamente sacar a su hija. Los gritos de auxilio fueron escuchados por vecinos de la zona, quienes alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

A partir del aviso se desplegó un amplio operativo que involucró a efectivos policiales, buzos de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios, agentes de Protección Civil y personal médico. Los padres fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia.

Un complejo operativo en el lago

Los adultos quedaron internados en el hospital San Carlos, donde fueron sometidos a distintos estudios por los golpes sufridos durante el siniestro y por un principio de hipotermia provocado por la exposición al agua a muy baja temperatura.

Además, recibieron contención psicológica tras la muerte de su hija. Mientras tanto, dos buzos de Prefectura Naval trabajaron junto con bomberos de la unidad de Ruca Cura, policías de la Subcomisaría 55ª y agentes de Protección Civil para llegar hasta el vehículo.

Las características del sector donde quedó sumergido el automóvil complicaron las tareas. Según fuentes vinculadas con la investigación, el rodado había terminado en una zona de difícil acceso después de precipitarse por el barranco.

Rescataron el cuerpo de la niña

Alrededor de las 16, los rescatistas lograron retirar el cuerpo de la nena del interior del vehículo. Posteriormente fue trasladado hasta el Camping Cirse, donde se encontraban los investigadores que trabajaban para establecer las circunstancias del accidente.

La investigación quedó encabezada por los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, quienes dispusieron las medidas correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar qué provocó que el automóvil abandonara la avenida.