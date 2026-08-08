“Entre Gurises” convoca a las familias con juegos, colecta solidaria, shows y más de 60 emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
La jornada se desarrolla este sábado en Plaza Mansilla. Hay propuestas recreativas, música, gastronomía y una feria de Manos Entrerrianas. Autoridades provinciales detallaron a Elonce las actividades, que continuarán hasta las 19.
La jornada “Entre Gurises” reúne este sábado a familias en Plaza Mansilla de Paraná, con una amplia propuesta de juegos, espectáculos, gastronomía y una feria integrada por más de 60 emprendedores entrerrianos. La actividad, organizada en el marco del Mes de las Infancias, comenzó durante el mediodía y se extenderá aproximadamente hasta las 19.
Con una tarde soleada, aunque acompañada por el viento, grandes y chicos comenzaron a acercarse a la explanada ubicada frente a Casa de Gobierno. Allí se dispusieron diferentes sectores destinados a actividades recreativas, puestos gastronómicos y espacios para los productos de emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos.
La directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri, y la secretaria de Gestión Social, Nancy Ballejos, dialogaron con Elonce y brindaron detalles sobre la propuesta. “Muy contentos por el clima que nos tocó. Un poco ventoso, pero no nos impide estar disfrutando”, destacó Ledri.
Juegos, música y espectáculos durante toda la tarde
Desde la organización invitaron a las familias a acercarse durante toda la jornada. “Ya empezamos con los juegos para los chicos, un poco de música. Los food trucks ya están abiertos, así que queremos invitarlos a que se acerquen. La entrada es libre y gratuita”, señaló Ledri.
Entre los espectáculos programados se encuentra la presentación de Las Guerreras Poderosas. También habrá una propuesta del gimnasio "Movete", con baile y zumba para que participen los niños, además de otras sorpresas preparadas para el transcurso de la tarde.
La funcionaria explicó que la actividad fue pensada como una jornada integral, con la intervención de distintas áreas provinciales. “Se pensó muy estratégicamente que sea para toda la familia, que todos puedan venir a disfrutar”, sostuvo.
Una feria con más de 60 emprendedores
Uno de los ejes centrales de “Entre Gurises” es la participación de emprendedores nucleados en la marca Manos Entrerrianas. Más de 60 expositores de diferentes rubros y localidades de la provincia instalaron sus puestos en Plaza Mansilla.
Ballejos explicó a Elonce que la presencia en ferias es una de las principales demandas planteadas por los propios emprendedores. “Ellos lo que nos planteaban siempre era la presencia en ferias y la posibilidad de una mayor comercialización de sus productos”, indicó.
A partir de ese pedido, la Provincia buscó ampliar los espacios de exhibición y comercialización. Según detalló la funcionaria, los emprendedores participaron tanto de encuentros provinciales como nacionales y recientemente algunos representantes de Manos Entrerrianas estuvieron presentes en la Exposición Rural.
“Una vidriera para mostrar sus productos”
Desde la organización remarcaron que las ferias cumplen una función económica además de formar parte de las actividades recreativas de la jornada.
“Son el lugar imprescindible para mostrar sus productos y poder comercializarlos”, explicó Ledri. Para esta edición se priorizaron también emprendimientos cuyos productos estuvieran relacionados con las infancias, ante la proximidad de su celebración.
Ballejos adelantó que la intención es continuar desarrollando encuentros similares. Entre las próximas propuestas mencionó una actividad para el Día de la Madre y posteriormente la tradicional feria de Navidad prevista para fines de año.
Colecta solidaria de juguetes
“Entre Gurises” incorporó además una iniciativa solidaria. Durante la jornada se reciben juguetes usados que estén en buen estado para entregarlos posteriormente a otros niños.
“Estamos haciendo una colecta solidaria para que le den una segunda oportunidad a estos juguetes en buen estado que tienen en casa, para que otros chicos puedan recibir su juguete el Día del Niño”, explicó Ledri.
Las autoridades invitaron a quienes concurran a Plaza Mansilla a llevar juguetes que puedan ser reutilizados. La iniciativa se sumó así a las propuestas recreativas, culturales, gastronómicas y comerciales desplegadas durante la tarde.
Hasta las 19 en Plaza Mansilla
La jornada continuará aproximadamente hasta las 19, con actividades sobre el escenario y diferentes espacios distribuidos en la plaza.
“Vamos a tener Movete, el gimnasio, bailes y participación con los chicos. Van a bailar zumba. Tenemos el show de Las Guerreras Poderosas, que no se lo pueden perder, y vamos a tener una que otra sorpresa también”, adelantaron desde la organización.
“Los invitamos a que vengan y que disfruten este día hermoso. No se queden en casa, está soleado, no hace frío, así que los esperamos acá”, concluyó Ledri ante Elonce.