Video: una camioneta circuló en contramano por avenida Circunvalación durante la noche del viernes

REDACCIÓN ELONCE
Una camioneta en contramano fue registrada durante la noche del viernes mientras circulaba por avenida Circunvalación de Paraná. El vehículo avanzó en sentido contrario al tránsito a la altura de Don Bosco y la peligrosa maniobra quedó filmada.
Una camioneta en contramano fue filmada durante la noche del viernes mientras circulaba por avenida Circunvalación de Paraná, en una maniobra que representó un serio riesgo para quienes transitaban por el lugar. El episodio ocurrió a la altura de la intersección con Don Bosco y quedó registrado en un video.
En las imágenes se observó al vehículo avanzar por uno de los carriles de la avenida, pero en dirección opuesta al sentido habilitado para la circulación. La situación llamó la atención de otros conductores que se desplazaban por Circunvalación y advirtieron la presencia de la camioneta.
El hecho ocurrió durante la noche, cuando el tránsito continuaba activo en una de las principales arterias de conexión de la capital entrerriana. La presencia del rodado desplazándose en sentido contrario generó una situación de peligro ante la posibilidad de encontrarse de frente con otros vehículos.
La peligrosa maniobra quedó registrada
El episodio fue captado desde otro vehículo y las imágenes permitieron observar el momento en el que la camioneta avanzaba en contramano por Circunvalación. El registro mostró al rodado desplazándose en sentido contrario al flujo vehicular.