Comienzan las capacitaciones para fortalecer la alfabetización temprana en Entre Ríos: las fechas

El programa de alfabetización temprana en Entre Ríos desarrollará durante agosto una serie de capacitaciones destinadas a docentes y equipos directivos del nivel inicial de toda la provincia. La propuesta buscará fortalecer los procesos pedagógicos y brindar nuevas herramientas para la enseñanza en las salas de cuatro y cinco años.

La iniciativa convocará a maestras, maestros, vicedirectoras y secretarias de instituciones educativas tanto de gestión estatal como privada. Las actividades se organizarán mediante diferentes nodos territoriales, con el objetivo de facilitar la participación de educadores de todos los departamentos entrerrianos.

Durante los encuentros se trabajará sobre herramientas y estrategias metodológicas destinadas a fortalecer el aprendizaje integral desde los primeros años de escolaridad. Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental (Ciipme), dependiente del Conicet, junto con formadoras provinciales.

El cronograma de las capacitaciones

El recorrido territorial comenzará el lunes 10 de agosto en Concordia, donde participarán docentes provenientes de los departamentos Concordia, Federación, Federal, San Salvador y Colón. Será la primera instancia de un cronograma que continuará durante esa misma semana en distintos puntos de Entre Ríos.

La segunda jornada tendrá lugar el martes 11 de agosto en Gualeguaychú y reunirá a representantes de establecimientos educativos de los departamentos Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Gualeguay y Uruguay.

Posteriormente, el jueves 13 de agosto, las actividades llegarán al nodo Paraná. Allí se sumarán educadores de los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Villaguay y Tala, en una instancia destinada a continuar profundizando las estrategias vinculadas con la alfabetización durante la primera infancia.

Alcance en todos los departamentos

El cronograma finalizará el viernes 14 de agosto en La Paz, donde participarán docentes correspondientes a los departamentos La Paz y Feliciano. De esta manera, las cuatro sedes permitirán reunir a representantes educativos de todo el territorio provincial.

Desde la organización destacaron, además, que una proporción significativa de quienes participarán de las instancias de formación desarrolla sus tareas en establecimientos ubicados en ámbitos rurales. Esta característica permitirá que las herramientas propuestas alcancen a instituciones con diferentes contextos y realidades educativas.

El eje de la formación estará puesto en consolidar los procesos pedagógicos desde las primeras etapas de la trayectoria escolar. Para ello, especialistas y formadoras provinciales aportarán marcos teóricos y herramientas prácticas que posteriormente podrán ser aplicadas en las salas.

Articulación para fortalecer los aprendizajes

La implementación del programa para el nivel inicial se desarrolla mediante un trabajo articulado con el Instituto Natura y la Fundación Pérez Companc, junto con diferentes actores del sistema educativo provincial.

La propuesta también contempla el acompañamiento de las familias como parte del proceso de fortalecimiento de los aprendizajes durante la primera infancia. De esta manera, el programa buscará articular el trabajo desarrollado dentro de las instituciones educativas con el entorno cotidiano de niñas y niños.