Descubrieron una placa donde vivió el Indio Solari en Paraná y destacaron su legado cultural

Una placa en homenaje al Indio Solari fue descubierta durante la tarde de este sábado en la fachada del Correo Argentino de Paraná, lugar donde el reconocido músico vivió durante sus primeros años debido a que su padre se desempeñaba como director de la institución. La intendenta Rosario Romero participó de la ceremonia y destacó ante Elonce la trascendencia cultural del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Las calles de nuestra ciudad recuerdan historia. En el caso de este frente del Correo Argentino, va a recordar por siempre algo que los concejales plasmaron en una Ordenanza de la ciudad, que es recordar que aquí nació el Indio Solari con todo lo que ha representado para la cultura, la música, el arte y la Argentina”, expresó Romero.

La presidenta municipal puso especialmente de relieve el vínculo construido por el artista con distintas generaciones a través de sus composiciones. “Ha expresado multitudes que se han visto contenidas con sus canciones y que, sin dudas, se verán contenidos por sus canciones por varios años más”, manifestó.

Una celebración para recordar al Indio Solari

Romero explicó que el descubrimiento de la placa formó parte de una jornada destinada a recordar la figura y la obra del músico. Las actividades incluyeron además una propuesta artística en otro de los espacios emblemáticos de la capital entrerriana.

“Es una tarde de celebración, de dejar esa muestra en la fachada del Correo porque su padre era director del Correo cuando él nació y vivió acá. Por supuesto que va a haber una celebración musical y de baile en el corazón del Parque Urquiza”, puntualizó la intendenta ante Elonce.

Rosario Romero, intendenta de Paraná. Foto: Elonce.

El reconocimiento estuvo vinculado también con la declaración de Solari como Ciudadano Ilustre. Asimismo, el concejal Máximo Miguez señaló que desde el municipio habían logrado establecer contacto con el entorno del artista para comunicarle la distinción antes de su fallecimiento.

El contacto con la familia del músico

“Nosotros hemos podido estar en contacto con la familia. Hoy está presente su asistente personal y amigo del Indio Solari durante los últimos 20 años. También le hicimos llegar, antes de que él partiera, la información de que había sido declarado Ciudadano Ilustre. Él estaba al tanto de eso y también su viuda”, afirmó Miguez.

De esta manera, la placa colocada en el edificio del Correo Argentino buscó dejar una referencia permanente sobre el vínculo entre el artista y Paraná. El lugar quedó señalado como parte de los primeros años de quien posteriormente se convertiría en una de las figuras centrales de la historia del rock nacional.

El concejal Máximo Miguez. Foto: Elonce.

Carlos Alberto “Indio” Solari murió el 5 de junio de 2026, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. El músico padecía Parkinson y falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

Una figura fundamental del rock argentino

Solari alcanzó una enorme trascendencia como líder y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo surgido durante la década de 1970 que se convirtió en uno de los principales fenómenos culturales del rock argentino.

Foto: Archivo.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Los Redondos consolidaron un modelo caracterizado por la independencia artística y una convocatoria multitudinaria. Sus canciones atravesaron generaciones y construyeron una identificación particular entre la banda y sus seguidores.

Luego de la disolución del grupo en 2001, Solari continuó su trayectoria como solista y posteriormente junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una convocatoria masiva. Este sábado, Paraná volvió a recordar ese legado con una placa en el lugar ligado a sus primeros años de vida.