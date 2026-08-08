CAE y Santa Fe Rugby homenajearon al fallecido Agustín Ferreyra antes del partido

El Club Atlético Estudiantes (CAE) y Santa Fe Rugby Club homenajearon a Agustín Ferreyra este sábado, antes del partido correspondiente al Torneo Regional del Litoral. La ceremonia se desarrolló en la sede del Parque de la institución paranaense y reunió a familiares, amigos, excompañeros y jugadores de ambos equipos para recordar al médico y exrugbier que murió en un siniestro vial ocurrido una semana atrás.

El reconocimiento tuvo un significado especial para la comunidad del CAE, institución en la que Ferreyra desarrolló parte de su vida deportiva y con la que mantenía un profundo vínculo familiar. Dos de sus hermanos continúan jugando al rugby en el club.

Jugadores de Estudiantes y Santa Fe Rugby se sumaron al homenaje antes del comienzo del encuentro. De esta manera, la rivalidad deportiva quedó momentáneamente de lado para acompañar a familiares y allegados de Ferreyra y recordar su paso por el rugby entrerriano.

El dolor que atravesó a la comunidad del rugby

La muerte de Agustín Ferreyra Greca había generado una profunda conmoción tanto en el ámbito médico como deportivo. El profesional era oriundo de Paraná y había sido jugador de rugby del Club Atlético Estudiantes, donde había construido fuertes vínculos a lo largo de los años.

Tras conocerse su fallecimiento, el CAE suspendió sus actividades y difundió un sentido mensaje para acompañar a la familia. La Unión Entrerriana de Rugby también había expresado su pesar por la muerte del exjugador.

Este sábado, ese acompañamiento volvió a quedar reflejado en la cancha. Familiares, compañeros, amigos y jugadores que habitualmente se enfrentan como rivales compartieron el recuerdo de Ferreyra antes de que comenzara el partido del certamen regional.

El siniestro en el que murió Agustín Ferreyra

El accidente fatal había ocurrido poco después de las 16.30 del viernes de la semana pasada, a la altura del kilómetro 64,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, en cercanías de la localidad santafesina de Monje. En ese momento se registraban intensas lluvias en la zona.

De acuerdo con las primeras pericias conocidas, un camión con acoplado perdió el control, atravesó el cantero central e ingresó al carril contrario. Allí impactó frontalmente contra el automóvil en el que viajaban los profesionales de la salud.

Como consecuencia de la violenta colisión murieron Agustín Ferreyra Greca y Alejo Vicentín, otro joven médico que viajaba en el vehículo. Una tercera ocupante, la médica María Florencia Cuevas, sufrió heridas de gravedad.

Una sobreviviente debió ser rescatada

Cuevas había quedado atrapada entre los hierros del automóvil tras el impacto. Bomberos voluntarios de Barrancas y Maciel trabajaron para rescatarla y posteriormente fue trasladada de urgencia a un establecimiento asistencial.

Alejo Vicentín tenía 30 años, era oriundo de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, y trabajaba en el Sanatorio Británico. Tras conocerse la tragedia, sus compañeros lo recordaron por su desempeño profesional y su personalidad alegre.

A una semana del fatal episodio, el rugby volvió a reunir a quienes compartieron distintos momentos con Agustín Ferreyra. Esta vez no fue solamente para disputar un partido: CAE y Santa Fe Rugby hicieron del encuentro una oportunidad para recordar al médico y exjugador junto a sus seres queridos.