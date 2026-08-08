River perdió por la mínima con Tigre y sigue último en la tabla de posiciones

Un gol de Nacho Russo fue el artífice de la cuarta derrota consecutiva de River en el Torneo Clausura, esta vez a manos de Tigre. Sigue en la última posición.
River perdió 1-0 con Tigre y sigue sin ganar en el Torneo Clausura 2026. Sigue último en la tabla de posiciones y agravó su situación en el campeonato doméstico. Llega de la peor manera para jugar por Copa Sudamericana.
El único gol del encuentro lo marcó Ignacio Russo en los últimos minutos del encuentro.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
45 minutos ST: River busca de forma desesperada el empate
La terna arbitral agregó cuatro más.
41 minutos ST: ¡La tuvo Andrada en River!
El mediocampista de 19 años capturó un rebote en la medialuna del área y sacó un remate que se fue por el costado del poste.
38 minutos ST: varias modificaciones en ambos equipos
Lautaro Pereyra entró en River por Tomás Galván, mientras que Nicolás Dubersarsky y Juan Villalba ingresaron por Jabes Saralegui y Santiago Lopéz en Tigre.
35 minutos ST: amonestado Lucas Martínez Quarta en River
El Millonario está desconcertado tras el tanto de Nacho Russo para Tigre.
32 MINUTOS ST: ¡GOL DE TIGRE!
Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha tras una presión de Jabes Saralegui e Ignacio Russo se fue mano a mano contra Santiago Beltrán. El delantero definió de forma perfecta para el 1-0.
¡¡ERROR DE ANÍBAL MORENO EN MITAD DE CANCHA Y GOL DE NACHO RUSSO PARA EL 1-0 DE TIGRE VS. RIVER!! pic.twitter.com/9EuRwqpzpv— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
31 minutos ST: cambio en River Plate
Rafael Santos Borré ingresó en lugar de Joaquín Freitas.
28 minutos ST: nuevo amonestado en River
Tobías Andrada recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre Santiago López.
24 minutos ST: modificaciones en Tigre
Nahuel Banegas y Jalil Elias se marcharon del terreno para los ingresos de Federico Álvarez y Santiago González.
16 minutos ST: segundo amonestado en Tigre
Nahuel Banegas recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre Joaquín Freitas.
11 minutos ST: la imagen del complemento es la misma que la del primer tiempo
River monopoliza la posesión de la pelota y Tigre busca golpear con ataques directos. El Millonario logró ser más punzante en algunas aproximaciones.
4 minutos ST: alarmas encendidas en River por Gonzalo Montiel
El lateral derecho sintió una molestia física en el cuadriceps derecho, aunque continúa en el campo. El desarrollo es similar al del primer tiempo: el Millonario controla la pelota ante un Tigre replegado.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Tigre y River Plate empatan 0-0 en el Estadio José Dellagiovanna. Ninguno de los entrenadores realizó modificaciones.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
48 minutos: Aníbal Moreno recibió amarilla en River
El mediocampista del Millonario fue amonestado por una entrada sobre Jalil Elias.
40 minutos: primer amonestado en Tigre
Jalil Elias fue apercibido por una excesiva protesta sobre el árbitro principal.
36 minutos: River pidió penal por una infracción sobre Ángel Correa
Lucas Beltrán habilitó a su compañero y, cuando estaba por quedar mano a mano con el arquero Felipe Zenobio, el ex Tigres cayó tras una entrada por detrás de Nahuel Banegas. Andrés Gariano no recibió el llamado del VAR y el juego continuó.
27 minutos: buena intervención de Beltrán
Jabes Saralegui ejecutó un tiro libre cerca del área y, tras un leve desvío y con poca visibilidad, el arquero de River logró atenazar la pelota.
17 minutos: River controla la pelota ante un Tigre que se defiende en su campo
El Millonario se adueño de la tenencia del balón, aunque no logra capitalizarlo en situaciones de peligro. El Matador intenta recuperar y golpear con ataques directos.
10 minutos: ¡Gran atajada de Zenobio!
Francisco Ortega ganó de cabeza tras un tiro de esquina y el arquero de Tigre logró despejar el balón.
6 minutos: predominan las interrupciones en el inicio del partido
River intenta imponer las condiciones a partir de la tenencia de la pelota. A diferencia de los encuentros anteriores, Lucas Martínez Quarta se ubica de segundo marcador central y Nicolás Otamendi, de primero. En la salida desde el fondo, el Millonario se para con una línea de tres a la que se suma Gonzalo Montiel.
3 minutos: primera modificación en Tigre
Gonzalo Pity Martínez se retiró con una molestia para el ingreso de Tiago Serrago, quien está en el Matador cedido desde River.
1 minuto: ¡Se lesionó el Pity Martínez!
En el inicio del partido, el exfutbolista de River sintió una molestia y se tiró al piso inmediatamente.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!