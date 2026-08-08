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Policiales Tragedia vial durante la mañana

Choque múltiple en Mendoza: dos autos cayeron de un puente y un hombre murió

Un choque múltiple ocurrido este sábado sobre el Acceso Este, en Mendoza, provocó que dos vehículos cayeran desde un puente. Un hombre murió y varias personas resultaron heridas, entre ellas dos menores que fueron trasladados de urgencia.

8 de Agosto de 2026
Choque fatal en Mendoza.
Choque fatal en Mendoza. Foto: Los Andes.

Un choque múltiple ocurrido este sábado sobre el Acceso Este, en Mendoza, provocó que dos vehículos cayeran desde un puente. Un hombre murió y varias personas resultaron heridas, entre ellas dos menores que fueron trasladados de urgencia.

Un choque múltiple dejó un hombre muerto y varias personas heridas este sábado por la mañana en Mendoza, luego de que dos vehículos colisionaran sobre un puente del Acceso Este y cayeran desde varios metros de altura. Entre los lesionados se encontraban dos menores que debieron ser derivados de urgencia a un hospital pediátrico.

 

El grave siniestro vial ocurrió alrededor de las 11.30 sobre el viaducto que cruza calle Alberdi, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Por causas que quedaron bajo investigación, los dos automóviles chocaron mientras circulaban por el puente.

 

Como consecuencia de la violencia del impacto, ambos rodados se precipitaron desde el viaducto. El conductor de uno de los vehículos murió en el lugar, mientras que otros ocupantes debieron ser asistidos por los equipos de emergencia.

 

Foto: Los Andes.
Foto: Los Andes.

 

Dos menores entre los heridos

 

Testigos indicaron que los vehículos colisionaron sobre el puente y posteriormente cayeron al vacío. Tras recibir el alerta, efectivos policiales, bomberos y personal sanitario se desplazaron rápidamente hasta el lugar para desarrollar un amplio operativo.

 

La caída desde varios metros de altura complicó las tareas para asistir y retirar a las víctimas de los vehículos. Los equipos de emergencia trabajaron para asegurar el sector mientras se coordinaba el traslado de los heridos hacia diferentes establecimientos asistenciales.

 

Entre los lesionados había dos menores que viajaban en uno de los automóviles y fueron derivados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Otros ocupantes también requirieron atención médica tras el fuerte impacto.

 

Foto: Los Andes.
Foto: Los Andes.

 

Investigan cómo se produjo el choque

 

Las primeras actuaciones quedaron a cargo de la Policía de Tránsito y de la Fiscalía interviniente, que dispuso las medidas necesarias para establecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades, publicó NA.

 

Los investigadores comenzaron con los peritajes sobre los vehículos y el escenario del choque. También se buscaban registros de cámaras de seguridad de la zona y testimonios que permitieran reconstruir los instantes previos a la colisión.

Temas:

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