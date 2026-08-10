El Gobierno cambió el destino de fondos de las exportaciones de electricidad

La Secretaría de Energía modificó el mecanismo para administrar recursos de exportaciones eléctricas. La medida no establece aumentos tarifarios ni anuncia nuevas obras.
El Gobierno nacional modificó el mecanismo para administrar y asignar recursos provenientes de las exportaciones de energía eléctrica, mediante la Resolución 201/2026 de la Secretaría de Energía publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida introdujo cambios sobre la denominada Cuenta de Exportaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y derogó disposiciones anteriores relacionadas con la utilización de esos recursos para el financiamiento del sistema de transporte eléctrico.
El cambio es principalmente regulatorio y financiero. La resolución no estableció aumentos en las tarifas eléctricas para los usuarios ni dispuso nuevas obras concretas, por lo que no corresponde vincular su publicación con una modificación inmediata en las facturas de electricidad.
Qué cambia con los fondos de las exportaciones
La Cuenta de Exportaciones reúne recursos vinculados con operaciones de exportación de energía eléctrica realizadas en el Mercado Eléctrico Mayorista. A través de distintas normas, esos fondos habían sido destinados a financiar infraestructura del sistema eléctrico.
Con la nueva resolución, la Secretaría de Energía dispuso modificar el esquema mediante el cual se asignan esos recursos y dejó sin efecto disposiciones anteriores vinculadas al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.
La normativa estableció que los fondos de la Cuenta de Exportaciones serán asignados mediante instrucciones regulatorias específicas, dentro del nuevo esquema definido por la autoridad energética nacional.
Qué ocurre con las obras eléctricas
Uno de los puntos relevantes de la resolución es que la derogación de las normas anteriores no implica la interrupción del Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional, según quedó establecido en la normativa.
De esta manera, el cambio se concentra en la estructura mediante la cual se administran y asignan los recursos, y no supone por sí mismo la cancelación de las obras que se encontraban contempladas dentro de ese programa.
La decisión forma parte de las modificaciones que el Gobierno viene implementando sobre distintos fondos y mecanismos de financiamiento del sector energético.