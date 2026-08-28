Más de 2.500 personas recibieron un trasplante en Argentina durante 2026, según informó el Ministerio de Salud de la Nación en vísperas del Día del Donante de Órganos, que se conmemora este 29 de agosto. En total, 2.551 pacientes que estaban en lista de espera accedieron a un órgano o tejido.

Del total registrado en lo que va del año, 1.096 fueron trasplantes de córneas, 978 renales, 322 hepáticos, 85 cardíacos, 34 renopancreáticos, 17 hepatorrenales y 17 pulmonares. También se concretaron un trasplante pancreático y otro cardiorrenal.

Entre quienes recibieron un trasplante hubo 176 pacientes menores de 18 años. Las intervenciones fueron posibles a partir de 1.427 procesos de donación: 664 correspondieron a órganos y 763 a córneas.

Más de 9.600 personas continúan esperando

Actualmente, 7.392 personas permanecen en lista de espera para recibir un trasplante de órganos en Argentina, mientras que otras 2.254 aguardan por un trasplante de córneas. En conjunto, son 9.646 pacientes.

Los procesos de donación concretados durante este año se desarrollaron en 22 jurisdicciones y requirieron la intervención coordinada del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), organismos provinciales y equipos sanitarios de los establecimientos involucrados.

Desde Salud destacaron que cada procedimiento requiere identificar potenciales donantes, realizar la procuración, gestionar las listas de espera y asignar los órganos y tejidos, mediante una coordinación entre diferentes actores del sistema sanitario.

El antecedente récord de 2025

Los resultados de 2026 se producen después de un año récord para la actividad. Durante 2025, Argentina alcanzó la tasa de donantes más alta de su historia, con 20,54 donantes por millón de habitantes.

Ese año se concretaron 955 procesos de donación de órganos y 1.308 de tejidos, que posibilitaron que 4.786 pacientes que se encontraban en lista de espera recibieran un trasplante.

Para incrementar la disponibilidad, el INCUCAI avanzó además con la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT). Actualmente existen 48 unidades instaladas en hospitales nacionales, establecimientos SAMIC y centros privados.

Quiénes pueden ser donantes de órganos

También fueron instalados consultorios destinados a la detección, estadificación, registro y atención integral de personas con Enfermedad Renal Crónica Avanzada. El país cuenta actualmente con 40 unidades que buscan optimizar el ingreso a las listas de espera de pacientes en diálisis.

En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante si manifestó expresamente su voluntad afirmativa o si no dejó constancia de su oposición a la donación de órganos.

En el caso de menores de 18 años, la autorización debe ser otorgada por sus padres, madres o responsables legales. En el Día del Donante de Órganos, Salud destacó especialmente el aporte de los donantes y sus familias, además del trabajo de los profesionales que intervienen en cada procedimiento.