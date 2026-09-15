Campus Party: visión artificial, impresión 3D inclusiva y un recorrido virtual por el Palacio San José

Campus Party Entre Ríos reunió en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná propuestas vinculadas con la visión artificial, la impresión 3D y la realidad virtual. Entre las iniciativas se destacaron un videojuego desarrollado por la UADER, productos de apoyo para personas con discapacidad y una experiencia inmersiva para recorrer el Palacio San José.

Durante la jornada, estudiantes, docentes, investigadores y público general pudieron interactuar con los desarrollos y conocer sus posibles aplicaciones. Los proyectos mostraron cómo la tecnología puede utilizarse con fines educativos, terapéuticos, culturales y recreativos.

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos presentó un espacio organizado en tres islas. Su principal atracción fue “Error 504”, un juego basado en visión artificial que reconocía los movimientos de los participantes y los trasladaba a una pantalla.

Cómo funciona la visión artificial

Martín Valpondi, subsecretario de Innovación Tecnológica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, explicó que el sistema captaba a la persona que participaba del juego y le permitía controlar la acción mediante movimientos corporales.

“La principal propuesta es un juego que tiene lo que denominamos visión artificial. Capta a la persona que será el jugador y le permite interactuar con una pantalla, donde juega con un robot”, detalló Valpondi.

En la experiencia, el robot debía escapar de una fábrica. Para participar, las personas se colocaban un chaleco y se ubicaban frente a una pantalla, mientras el sistema identificaba y seguía sus movimientos.

Según el referente universitario, la iniciativa despertó especial interés entre los niños. “Les encanta esta interacción y aprender cómo una computadora ve a un jugador y sigue sus movimientos. Es una propuesta bastante atractiva”, valoró.

Campus Party: UADER enseña cómo funciona la visión artificial

Valpondi indicó que esta tecnología ya tenía aplicaciones en diferentes áreas. “La visión artificial se utiliza mucho en los deportes porque, al mapear el cuerpo, puede ayudar a los deportistas a mejorar su rendimiento”, explicó.

Impresión 3D para facilitar tareas cotidianas

Otra de las propuestas presentadas en Campus Party Entre Ríos estuvo vinculada con el diseño de productos de apoyo para personas con discapacidad o dificultades motrices. El proyecto fue impulsado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral y el laboratorio Diseño Litoral 3D.

Julio Bianchi, director del proyecto de extensión de interés social “Productos de apoyo para personas con diversidad funcional”, señaló que desde hacía aproximadamente un año trabajaban en dispositivos destinados a personas con limitaciones motrices en las manos.

“Creamos una serie de productos para personas con dificultades motrices. Hicimos empuñaduras para quienes tienen alguna enfermedad reumática o les cuesta sujetar determinados elementos”, explicó.

Entre los desarrollos exhibidos había adaptadores para cuchillos, cucharas, tenedores, espátulas y utensilios de cocina. Las piezas fueron elaboradas mediante impresión 3D y diseñadas para mejorar el agarre y facilitar los movimientos cotidianos.

Uno de los adaptadores permitía sujetar un cubierto y modificar su posición para que una persona con dificultades para mover el antebrazo pudiera acercarlo a la boca. También se presentaron dispositivos de reposo, ejercitadores para pacientes con enfermedades reumáticas y neurológicas, portavasos y abridores de botellas.

Un proyecto presente en 12 provincias

El doctor César Graf, integrante del laboratorio Diseño Litoral 3D, indicó que el equipo desarrollaba desde 2020 el proyecto “Traspasando fronteras”, orientado a investigar y producir soluciones para personas con discapacidad.

“Estos productos posteriormente son socializados con escuelas técnicas para que los fabriquen y se los entreguen gratuitamente a los pacientes. Más de 12 provincias llevaron adelante nuestro proyecto”, destacó Graf.

Campus Party: Diseñan productos en impresión 3D para personas con discapacidad

En el stand también se propuso una simulación para que los visitantes comprendieran las dificultades que podía experimentar una persona mayor o alguien con una patología motriz. Para ello, se utilizaron dispositivos que limitaban el movimiento de los dedos.

“Los dispositivos permiten que el dedo no se cierre completamente. De esa manera se comprende por qué estos productos tienen tamaños diferentes a los cubiertos que utilizamos todos los días”, explicó Bianchi.

Un recorrido virtual por el Palacio San José

El stand de Entre Ríos acercó, además, una experiencia de realidad virtual que permitió recorrer el Palacio San José y conocer parte de la historia del general Justo José de Urquiza.

Jerónimo Grimaldi, encargado de presentar la iniciativa, explicó que los visitantes podían ingresar virtualmente a las diferentes salas del histórico edificio mediante una experiencia inmersiva en 360 grados.

“Ubicamos a la persona dentro del palacio y allí se encuentra con el avatar de ‘Jujo’, que le cuenta la historia en las distintas salas. Quien relata es Justo José de Urquiza, representado por un avatar generado con inteligencia artificial”, precisó.

Para producir el recorrido se utilizaron fotografías tomadas con una cámara de 360 grados. Posteriormente, mediante inteligencia artificial, se incorporaron los avatares, los videos y la voz que guiaba la visita.

Campus Party: el stand de Entre Ríos acerca la historia regional

Grimaldi consideró que la propuesta representaba una forma innovadora de difundir el patrimonio entrerriano. “Tener una experiencia así del Palacio San José es algo único para Entre Ríos. La calidad es excelente y se ve como si uno estuviera adentro”, concluyó.