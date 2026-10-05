General Galarza celebró su 114° aniversario con desfile y anuncios sobre obras en marcha

General Galarza celebró su 114° aniversario con un acto encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente Fabián Menescardi. Hubo un desfile cívico militar y se repasaron obras de infraestructura, salud y mejoras viales.
General Galarza celebró su 114° aniversario este lunes con un acto central que incluyó un desfile cívico militar, números artísticos y la presentación de la Banda de la Policía de Entre Ríos. La ceremonia fue encabezada por la vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Poder Ejecutivo, y el intendente Fabián Menescardi.
La actividad se desarrolló en el Boulevard Francisco Ramírez, frente al monumento de la Madre, y reunió a legisladores provinciales, autoridades locales, intendentes de localidades vecinas, instituciones y vecinos.
“Hoy es un día para celebrar y para agradecer: a los pioneros que empezaron esta historia y a quienes hoy la sostienen trabajando, enseñando, produciendo y emprendiendo”, expresó Aluani durante su discurso.
Las obras que destacó la Provincia
La vicegobernadora aprovechó la celebración para repasar distintas intervenciones que se encuentran en marcha y destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial. También recordó la reunión de gabinete realizada junto al gobernador Rogelio Frigerio y las autoridades locales.
Entre las iniciativas mencionó obras de desagües pluviales, mejoras en el Hospital Perú y la remodelación de la comisaría de General Galarza. Además, hizo referencia a las adhesiones al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de la empresa Lácteos Cremigal y del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica.
En materia vial, Aluani destacó la continuidad de los trabajos que se ejecutan en el departamento y mencionó específicamente la recuperación de la Ruta 12 en el tramo comprendido entre General Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32.
“Galarza está siempre presente en la agenda”
“Galarza está siempre presente en la agenda de la provincia”, afirmó la vicegobernadora. En ese sentido, sostuvo que la intención del Ejecutivo es mantener un esquema de trabajo conjunto con gobiernos locales, instituciones y sectores productivos.
“Ese es el compromiso del Gobierno de Entre Ríos: escuchar a cada localidad y trabajar junto a municipios, legisladores, instituciones y al sector productivo”, manifestó Aluani.
Por su parte, Menescardi agradeció el acompañamiento de las autoridades y de quienes participaron en la organización de los festejos. “Las gestiones no se realizan en soledad, sino con trabajo conjunto y trabajo solidario. Y de eso se trata también la vida de General Galarza”, expresó.
Desfile y participación de instituciones
El intendente también destacó los vínculos comunitarios de la localidad. “Tenemos un pueblo con calidez, solidaridad y respeto. General Galarza se caracteriza por sentirnos familia, y eso es lo mejor que le podemos dejar a los que vendrán”, señaló.
La ceremonia había comenzado con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, a cargo de la Banda de la Policía provincial. Durante el acto también se entregó a Aluani el decreto que la declaró ciudadana ilustre.
Después de los discursos se presentaron dos números artísticos y se desarrolló el desfile cívico militar, del que participaron unas 20 instituciones locales y vehículos. Los festejos por el 114° aniversario de General Galarza concluyeron con el tradicional corte de torta.