Convocan a una jornada solidaria para limpiar y pintar la Escuela Soler de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Soler y el Jardín Costeritos realizará este fin de semana una jornada solidaria junto al grupo Scout de Bajada Grande, supo Elonce. Convocan a vecinos y exalumnos a colaborar con materiales y tareas de mantenimiento.
La Escuela Primaria N° 16 "Dr. Francisco Soler" y el Jardín de Infantes "Costeritos" llevarán adelante este fin de semana una jornada solidaria destinada a mejorar las instalaciones del establecimiento educativo. La iniciativa surgió del grupo Scout de Bajada Grande, que convocó a jóvenes, vecinos y exalumnos para colaborar con tareas de pintura, limpieza y mantenimiento.
La actividad se desarrollará el sábado y domingo con la participación de unos 25 jóvenes scouts de distintos grupos del distrito, quienes permanecerán durante ambas jornadas realizando trabajos de puesta en valor del edificio.
"Esta iniciativa surgió de los chicos de la rama Rover, de entre 18 y 22 años, quienes invitaron a compañeros de todo el distrito 1 zona 46 para prestar servicio y hermosear este espacio", explicó a Elonce la jefa del grupo Scout de Bajada Grande, Adriana González.
Una escuela con más de un siglo de historia
La dirigente destacó que la Escuela Soler cuenta con 132 años de historia y convocó a toda la comunidad a sumarse al proyecto. "Es un compromiso muy lindo que asumieron los Rover porque muchos somos exalumnos. Invitamos a toda la comunidad de Bajada Grande, a los papás, vecinos y exalumnos para que nos acompañen. Esta será una primera jornada para poner en valor nuestra escuela", expresó.
Además, agradeció las colaboraciones recibidas para concretar la actividad. "Queremos agradecer a Javier Micheloud por la donación de pinturas y pinceles; a las miembros del Rotary Club, que cocinarán para los voluntarios durante el fin de semana; a Arenera Farjat, que aportará arena, y a Despierta Mujer, que consiguió la pintura para la fachada de la escuela", detalló.
Necesitan materiales y colaboración
Por su parte, el director del establecimiento, Sergio Segura, explicó a Elonce que la institución requiere distintos trabajos de mantenimiento y que la ayuda de la comunidad será fundamental. "El establecimiento necesita muchas mejoras edilicias y tratamos de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Esta iniciativa surgió cuando Adriana nos propuso el proyecto y enseguida decidimos avanzar", contó.
Durante la jornada se realizarán tareas de limpieza profunda, pintura de la fachada y trabajos de mantenimiento en distintos sectores del edificio. "Vamos a limpiar toda la fachada con hidrolavadora, hacer algunos arreglos necesarios y luego continuar con el interior de la escuela, las aulas y las galerías", indicó.
Segura remarcó que toda colaboración será bienvenida.
"Necesitamos pintura, pinceles, cemento y todo lo que la gente pueda acercar. Aunque sea poco, todo suma", afirmó.
Una comunidad educativa de 500 alumnos
El director señaló que la escuela funciona en doble turno y, junto con el jardín, reúne aproximadamente 500 estudiantes. Asimismo, explicó que la institución no cuenta con cooperadora escolar, por lo que depende en gran medida del acompañamiento de vecinos y organizaciones.
"Necesitamos mucho la ayuda de la comunidad. Si alguna pinturería o empresa puede colaborar, se lo vamos a agradecer muchísimo", sostuvo.
Además, aprovechó la oportunidad para solicitar otros elementos necesarios durante el invierno. "También estamos necesitando caloventores o estufas para las salas del jardín. Estamos a la vera del río y el frío se siente mucho, por eso cualquier aporte será de gran ayuda para los chicos", manifestó.
Convocatoria abierta para este fin de semana
La jornada solidaria comenzará el sábado desde las 8, con la llegada de los jóvenes scouts, mientras que las tareas de mantenimiento se iniciarán alrededor de las 9.30.
"Queremos devolverle un poquito de todo lo que la escuela nos dio. Acá muchos crecimos y nos formamos, por eso sentimos que es importante colaborar para que siga siendo un lugar de encuentro para las nuevas generaciones", concluyó González.
Desde la comunidad educativa reiteraron la invitación a vecinos, exalumnos e instituciones para sumarse a la iniciativa y colaborar con materiales o mano de obra.