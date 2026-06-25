Allanamiento por narcomenudeo: secuestraron cocaína, 100.000 pesos y celulares en barrio El Pozo

Un allanamiento por narcomenudeo se concretó durante la tarde de este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Santos Vega, en barrio El Pozo de Paraná, frente al barrio El Sol. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y de la División Antidrogas, en el marco de una investigación que llevaba aproximadamente un mes y que se encuentra bajo la órbita de la fiscal Sofía Patat.

El operativo comenzó alrededor de las 16.45 con una orden judicial librada por el juez de Garantías y contó con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), que irrumpió en la vivienda para permitir el ingreso del personal policial encargado de realizar la requisa.

Tras una minuciosa inspección del inmueble y sus alrededores, los investigadores lograron localizar distintos elementos considerados de interés para la causa.

Cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, explicó el alcance del procedimiento y confirmó los primeros resultados obtenidos. "Se está trabajando desde la tarde en este domicilio, al que se ingresó con una orden de allanamiento. Se investiga por narcomenudeo. Tiene un mes aproximadamente de investigación y hoy, con la cobertura del grupo especial COE, se pudo ingresar a esta vivienda".

El funcionario indicó que durante la requisa fueron hallados diversos elementos vinculados con la comercialización de estupefacientes. "Se pudo localizar dinero, cocaína lista para la venta, recortes y otros elementos que están puestos a disposición de la Fiscalía".

Passdore agregó que el procedimiento demandó varias horas debido a las características del terreno. "El recorrido fue extenso porque también hay una zona detrás del domicilio donde hay una zanja y un desagüe. Se estuvo trabajando en el lugar y tuvimos ese resultado".

No hubo resistencia durante el operativo

Por su parte, el jefe de la División Antidrogas, comisario principal Gerardo Cornejo, confirmó que el operativo transcurrió sin inconvenientes y que los ocupantes de la vivienda colaboraron con el procedimiento. "En horas de la siesta se comenzó el operativo junto al Cuerpo de Operaciones Especiales, que irrumpió en la vivienda y encontró elementos de descarte, droga fraccionada, dinero en efectivo y telefonía celular", remarcó.

Consultado sobre la actitud de los moradores, precisó: "No hubo resistencia. Se dejó trabajar, igualmente siempre con las medidas de prevención correspondientes, y no hubo ningún tipo de oposición por parte de la otra parte".

Respecto a la droga secuestrada, explicó que todavía resta completar las pericias correspondientes. "Se encontraba fraccionada, lista para la venta. La cantidad todavía falta determinarla porque restan el pesaje y el trabajo de campo".

La investigación continúa

Cornejo señaló que hasta el cierre del procedimiento aún no se había resuelto la situación procesal de los ocupantes de la vivienda. "Por el momento estamos finalizando. Nos falta comunicar a la doctora Patat, que es quien lleva la causa, y luego se dispondrán las medidas sobre los ocupantes de la vivienda".

Además, confirmó que fueron secuestrados teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a pericias. "La telefonía que se localizó se deja expuesta delante de los testigos y luego se perita".

El jefe policial también informó que el dinero hallado durante el procedimiento superaba, hasta ese momento, los 100.000 pesos, mientras que aclaró que no se encontraron armas de fuego.

Finalmente, destacó el aporte de la comunidad en este tipo de investigaciones. "Los vecinos siempre ayudan. Estamos en comunicación constante con el Ministerio Público Fiscal y con las denuncias anónimas que se reciben. Ese aporte resulta importante para avanzar en las investigaciones por narcomenudeo".