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Desarrollaron una jornada integral de servicios para la ciudadanía en Paraná

El gobierno provincial realizó una jornada integral en Plaza San Miguel con atención de organismos, asesoramiento laboral, trámites, propuestas educativas y actividades culturales. La iniciativa buscó descentralizar servicios y facilitar el acceso de la comunidad.

25 de Junio de 2026
Acercó trámites y programas a los vecinos.
Acercó trámites y programas a los vecinos. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

REDACCIÓN ELONCE

El gobierno provincial realizó una jornada integral en Plaza San Miguel con atención de organismos, asesoramiento laboral, trámites, propuestas educativas y actividades culturales. La iniciativa buscó descentralizar servicios y facilitar el acceso de la comunidad.

La jornada integral de servicios reunió este jueves en Plaza San Miguel de Paraná a distintos organismos del gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de acercar trámites, asesoramiento y programas provinciales a la comunidad. La propuesta incluyó atención administrativa, orientación laboral, actividades educativas, espacios culturales y consultas vinculadas a servicios públicos.

 

La iniciativa apuntó a descentralizar la atención estatal y facilitar que los vecinos puedan resolver gestiones sin necesidad de trasladarse a diferentes dependencias. En el lugar se ofrecieron respuestas sobre documentación personal, trámites digitales, tributos, prestaciones y programas provinciales.

"Estamos llevando adelante una política del gobierno provincial que busca acercar el Estado a las comunidades, articulando programas y proyectos directamente con la ciudadanía", destacó el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales.

 

Actividades para estudiantes

 

Uno de los ejes de la jornada fue la participación de estudiantes de escuelas secundarias, quienes formaron parte de charlas y actividades coordinadas por el Consejo General de Educación, la Secretaría de Trabajo y el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales.

Los encuentros abordaron temáticas vinculadas a ciberbullying, consumos problemáticos, cooperativismo, empleo y derechos laborales, con el propósito de generar instancias de sensibilización y formación para jóvenes.

El presidente del CGE, Carlos Cuenca, indicó que alumnos de quinto y sexto año participaron de estos espacios, que se complementaron con visitas al Museo Provincial de Bellas Artes y al Museo Histórico de Entre Ríos.

 

Organismos presentes

 

Durante el operativo, la oficina móvil del Registro Civil permitió realizar consultas y trámites de documentación personal. También participaron equipos de la Secretaría de Trabajo, el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, la Secretaría de Modernización, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, el Instituto del Seguro, Iapser, la Administradora Tributaria de Entre Ríos, ATER, y Enersa.

 

Los organismos brindaron asesoramiento en distintas áreas y orientaron a los vecinos sobre gestiones presenciales y digitales, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios del Estado.

El director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, subrayó que estos operativos buscan fortalecer la cercanía entre el Estado y la población mediante la prestación directa de servicios y acompañamiento en distintas localidades de la provincia.

 

Acercar el Estado a la comunidad

 

La jornada permitió concentrar en un mismo espacio herramientas de atención ciudadana, programas educativos, asesoramiento laboral y propuestas culturales.

 

Además de facilitar trámites, la actividad buscó promover una mayor vinculación entre los organismos provinciales y los vecinos, a partir de una modalidad territorial y cercana.

Desde el gobierno provincial remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una política de presencia en territorio, orientada a mejorar la atención, responder consultas y acercar soluciones concretas a la ciudadanía.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Ciudadanía servicios Paraná
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