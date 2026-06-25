Llega una nueva edición de "Paraná ama los ñoquis" con descuentos en 14 restaurantes

La iniciativa será el lunes 29 a partir de las 20:00

El próximo lunes 29 de junio, la ciudad volverá a celebrar una nueva edición de "Paraná ama los ñoquis", una propuesta impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto a la Municipalidad, que permitirá disfrutar de este tradicional plato con un 50% de descuento en 14 restaurantes adheridos.

El presidente de la entidad, Marcelo Barsuglia, explicó a Elonce que la iniciativa busca mantener vigente la tradición de los ñoquis del 29 y, al mismo tiempo, incentivar el consumo en un contexto económico complejo.

"El tradicional ñoqui de los 29. Normalmente nosotros hemos hecho otras acciones los días miércoles con pasta, pizza o hamburguesa. En este caso, como cae justo 29, la hacemos el lunes para festejar los ñoquis del 29", señaló.

Los negocios adheridos ofrecen el 50% de descuento y la promoción estará vigente de 20 a 24 horas y será válida para todos los medios de pago. "Vamos a estar esperando a todos para que la gente pueda salir un rato y degustar unas buenas pastas", indicó Barsuglia.

Además, aclaró que el beneficio será exclusivamente para quienes consuman en los restaurantes y no es válida para take away ni delivery.

Una propuesta que ya es un éxito

El referente gastronómico destacó que las distintas ediciones de esta iniciativa tuvieron una respuesta positiva del público desde su puesta en marcha.

"La verdad que cada edición ha sido un éxito desde que empezamos el año pasado. Todas las ediciones y los distintos artículos se han trabajado muy bien".

Además, remarcó que este tipo de acciones beneficia a toda la cadena de la actividad.

"Eso beneficia a todos: a los empresarios y a los trabajadores, porque tienen más trabajo y mejores posibilidades de llevar adelante su actividad".

Preocupación por la caída del consumo

Más allá del lanzamiento de la promoción, Barsuglia se refirió a la actualidad que atraviesa el sector gastronómico y reconoció una fuerte retracción en las ventas.

"Vemos que hay una retracción en el consumo. Es una manera de incentivar a la gente a que salga, que pueda consumir y que pague la mitad de lo que sale habitualmente ese artículo en la carta".

Con décadas de experiencia en la actividad, sostuvo que la pandemia fue el momento más crítico, aunque advirtió que la situación actual también genera preocupación. "Hoy no estamos como en ese momento, pero después de las 21.30 o 22 anda poca gente en la calle. El consumo se ha retraído mucho".

En ese sentido, consideró que la falta de circulación de dinero impacta directamente en el funcionamiento de los comercios. "Hay pocos clientes, menos posibilidades para trabajar. Está todo encadenado con la falta de dinero en la calle. Lamentablemente vemos un plan económico que favorece a tres o cuatro sectores y la gran mayoría de la gente no la está pasando bien".

Rechazo a nuevas medidas de ARCA

Barsuglia también cuestionó recientes disposiciones adoptadas por ARCA y aseguró que generan serias dificultades financieras para los establecimientos gastronómicos.

"Se tomó una medida donde, si no pagaste, te embargan la cuenta rápidamente. Si tenés el 75% de lo que recibís por tarjeta embargado por ARCA, seguramente te va a faltar para pagarle los sueldos a los empleados".

Finalmente, informó que la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) ya presentó un reclamo formal al Gobierno nacional.

"La Federación le ha enviado una serie de puntos al Gobierno para trabajar, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta".