Baile, música y merienda: El Coro de la Ciudad festeja sus 30 años en los barrios

REDACCIÓN ELONCE
El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años con una jornada cultural en los barrios. La propuesta se desarrollará en el CIC II Este el sábado e incluirá talleres, música, danza, cambiatón de figuritas y una invitación abierta a la comunidad.
El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años con una jornada cultural en los barrios, en el marco de las actividades por un nuevo aniversario de Paraná. La propuesta se desarrollará en el CIC II Este e incluirá talleres, música, danza, cambiatón de figuritas y una invitación abierta a la comunidad.
En diálogo con Elonce, Emilio Ruberto recordó la importancia de la fecha para la capital entrerriana. “Feliz día a todos los habitantes de la ciudad de Paraná. Hoy 213 años de que la Asamblea de 1813 nombrara la villa de la Baxada del Paraná”, expresó.
En ese sentido, explicó que este año habrá otra celebración central para la ciudad. “El 26 de agosto van a ser 200 años de que fuimos pasados a la categoría ciudad y habrá muchos festejos”, señaló.
Destacó que el aniversario de Paraná coincidió con una fecha significativa para una de las agrupaciones culturales más representativas de la ciudad. “Se junta el festejo de hoy con los 30 años del Coro. Es un un coro polifónico comunitario que empezó dirigiendo Malena Caraffa y hoy dirige Eliseo Almada. Entonces festejamos los 30 años del Coro con una actividad en los barrios, en este CIC, el sábado de 15 a 17. El Coro va a cerrar el festejo”.
La jornada incluirá distintas propuestas para vecinos y familias. “Vamos a tener distintas actividades, muestra de los talleres, vamos a tener el cambiatón. Si algún chico tiene figuritas repetidas del álbum que venga y las traiga, que capaz que otro tiene las que le faltan”, invitó.
Entre las actividades previstas, también se convocó a asistir con indumentaria o accesorios alusivos a la Selección Argentina. “Pedimos venir vestido de Argentina, porque a la noche Argentina, en el fútbol, va a estar jugando su partido con Jordania”, señaló.
Además, anticipó que habrá una batucada y diferentes propuestas recreativas. “Vamos a hacer una batucada. Si tienen algo para hacer ruido les pedimos que lo traigan. El profe de percusión, el Tavo Pérez, va a armar una linda batucada. Van a estar las chicas de Zumba y los distintos talleres”, detalló.
El referente también sugirió llevar elementos para disfrutar de la tarde. “Si te gusta, vení, trae tu silloncito y, si podés, traete la tacita, porque vamos a tener un chocolate caliente para estos fríos”, sostuvo.
Taller de tango
Durante la jornada, integrantes del taller de tango contaron que la propuesta funciona desde hace más de dos temporadas en el espacio comunitario.
En ese marco, señalaron que el objetivo fue acercar la danza al barrio. “Venimos a colaborar con el CIC y, a la vez, con toda la gente del barrio que viene y aprende los primeros pasos”, indicaron.
El taller se dicta los sábados, de 14:30 a 16. “Esperamos que vengan, que nos acompañen. El CIC necesita que realmente la cultura esté presente siempre”, afirmaron.
Finalmente, destacaron el valor de sostener este tipo de espacios culturales en distintos puntos de la ciudad. “Nosotros lo hacemos con ese propósito de que la cultura tiene que estar en todos lados. Somos representantes de la cultura y queremos realmente que esto siga trascendiendo en todos los lugares del barrio”, concluyeron. Elonce.com