Feria en tu barrio en Paraná: amplían puntos de venta e inscriben a nuevos puesteros

REDACCIÓN ELONCE
Feria en tu Barrio ampliará su presencia en Paraná con la incorporación de nuevos puntos de venta y la apertura de una convocatoria destinada a sumar productores locales. Así lo anunció el municipio durante una nueva jornada del programa.
Feria en tu Barrio ampliará su presencia en Paraná con la incorporación de nuevos puntos de venta y la apertura de una convocatoria destinada a sumar productores locales. Así lo anunció el municipio durante una nueva jornada del programa, donde se destacó el crecimiento de la iniciativa y las nuevas oportunidades que ofrecerá tanto para los feriantes como para los vecinos.
En ese marco, Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, señaló a Elonce que Feria en tu Barrio forma parte de una política de comercialización impulsada por la gestión municipal y orientada a fortalecer la producción local. "Es parte de una muy activa política de comercialización que tiene la gestión de Rosario Romero, ligada a productores de alimentos a partir de una idea considerada como una política de soberanía alimentaria", expresó.
Además, indicó que junto a los puesteros trabajan en la incorporación de nuevos espacios que ampliarán la oferta del programa en distintos sectores de la ciudad.
Según se informó, durante la actual gestión la feria alcanzó 77 puntos diferentes de Paraná y actualmente funciona de manera fija los sábados en Plaza Sáenz Peña y el último jueves de cada mes en la peatonal.
A partir de las próximas semanas, se sumará la Escuela Hogar como punto fijo el primer jueves de cada mes. Asimismo, se incorporará una nueva jornada de comercialización en Plaza Carbó, que funcionará el tercer viernes de cada mes.
"Los vecinos que organizan sus compras van a contar con algunos puntos fijos más donde van a poder encontrar toda esta oferta amplia que ofrece Feria en tu Barrio y se va a empezar a trabajar un día que no se trabajaba, que es los viernes, en Plaza Carbó", explicó.
También remarcó que el cronograma completo de puntos fijos y variables estará disponible a través de las redes sociales y del sitio oficial del municipio.
Convocatoria para nuevos productores
Durante la presentación también se anunció la apertura de una inscripción destinada a quienes deseen incorporarse como puesteros.
La convocatoria ya se encuentra habilitada a través del portal https://parana.gob.ar/convocatorias, donde los interesados podrán postularse para participar de la feria completando un formulario.
Asimismo, se lleva adelante el reempadronamiento y actualización de datos obligatorio de quienes ya forman parte del programa.
Requisitos para la postulación y reempadronamiento: Contar con Carnet de Manipulación de Alimentos vigente.