Universidades destacan fallo de la Corte que dejó firme la cautelar para aplicar ley de Financiamiento

REDACCIÓN ELONCE
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a las becas estudiantiles y a los salarios de docentes y no docentes.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a las becas estudiantiles y a los salarios de docentes y no docentes, mientras continúa la discusión judicial sobre la constitucionalidad del decreto que suspendió su aplicación.
Así lo explicó Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu, quien señaló a Elonce que el fallo "deja en firme la cautelar" presentada para que esos artículos se apliquen de manera inmediata, al considerar que su incumplimiento genera "un daño inmediato".
"La cautelar establecía que, mientras se resuelva la cuestión de fondo, el artículo 5 y 6, que son los artículos sobre becas estudiantiles y salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades, se aplique inmediatamente porque es lo que, al no aplicarse, genera un daño inmediato que es material, porque nosotros no estamos cobrando lo que deberíamos cobrar y los estudiantes no tienen las becas que deberían tener", sostuvo.
La dirigente gremial cuestionó además el incremento salarial del 21% acordado entre el Gobierno y otro sector sindical, al considerar que fue insuficiente y que no surgió de una negociación paritaria. "Nuestro Congreso rechazó este acuerdo porque entendíamos, primero, que no se había dado en un contexto de discusión paritaria. Fue una propuesta que hizo el Gobierno y dijo: 'Tomalo o dejalo'. Es decir, no hay negociación posible", afirmó.
Según explicó, el deterioro salarial de los docentes universitarios alcanza actualmente el 55,9%.
Recordó que la pérdida del poder adquisitivo se profundizó tras diciembre de 2023 y aseguró que desde entonces no hubo nuevas instancias de negociación. "En diciembre de 2023 hubo una caída del salario del 18%, de la cual nosotros nunca nos recuperamos y, al contrario, se fue acumulando porque el Gobierno de Milei suspendió las paritarias", manifestó.
En ese contexto, indicó que "hoy un docente que ingresa a la universidad está cobrando 180.000 pesos".
Becas estudiantiles
La dirigente también hizo referencia a la situación de las becas universitarias contempladas en la ley.
Explicó que los artículos alcanzados por la cautelar comprenden las becas Manuel Belgrano y las Progresar, estas últimas destinadas a un universo mucho más amplio de estudiantes. "El mes pasado era un 280% el aumento que tendrían que haberles hecho a los estudiantes", sostuvo respecto del desfase que, según el gremio, presentan esos programas frente a la inflación.
Aunque valoró la decisión de la Corte Suprema, puso en duda que el Ejecutivo cumpla voluntariamente con la resolución judicial. "Nosotros sabemos que este fallo lo vamos a tener que presionar y sostener con movilización y con presión social, porque el Gobierno ya viene desconociendo una ley que fue ratificada tantas veces", expresó.
"El Gobierno ya está saliendo a decir que ellos ya están cumpliendo la ley con este 21% que nos dieron, pero eso es completamente mentiroso", afirmó.
Finalmente, sostuvo que docentes, no docentes y estudiantes deberán continuar organizándose para garantizar que la cautelar se haga efectiva. Elonce.com