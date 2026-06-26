Desaparición de Martín Basualdo y Héctor Gómez: realizarán una jornada para mantener viva la memoria y reclamar justicia

REDACCIÓN ELONCE
A 32 años de la desaparición de Martín Basualdo y Héctor Gómez, familiares y vecinos llevarán adelante una jornada de memoria en Paraná. La actividad incluirá la restauración de un mural y una radio abierta para renovar el pedido de verdad y justicia.
El caso de Martín Basualdo y Héctor Gómez continúa siendo una de las heridas abiertas más profundas en la historia reciente de Paraná. Los dos jóvenes fueron detenidos por personal policial en junio de 1994 y desde entonces no se volvió a saber de ellos. A más de tres décadas de aquellos hechos, familiares y allegados volverán a reunirse para visibilizar el reclamo de justicia y mantener viva la memoria de ambos.
En ese marco, Isabel Vergara, madre de Martín Basualdo, expresó el profundo dolor que la acompaña desde hace más de treinta años y explicó el motivo de la actividad que se desarrollará este sábado. "Como mamá, hago (esta actividad) para que no olviden lo que pasó acá en Paraná con dos chicos del barrio. Yo también era una mujer de barrio que de pronto me sentí en la calle pidiendo justicia. Pasaron meses y aún no tenemos nada de nada. No se sabe que pasó o donde están. Sí se sabe que los levantó la Comisaría Quinta, de barrio La Floresta", sostuvo.
La convocatoria busca recordar a los jóvenes desaparecidos y volver a instalar el reclamo por el esclarecimiento de un caso que, según denuncian sus familiares, nunca obtuvo respuestas concretas por parte de la Justicia.
"Pinceladas de memoria", una jornada para recordar
Las actividades previstas llevarán el nombre de "Pinceladas de memoria" y se desarrollarán este sábado desde las 14 horas en las inmediaciones del Club Sportivo Urquiza. Durante la jornada se restaurará el mural que recuerda a los jóvenes y también habrá una radio abierta para compartir testimonios y reflexiones.
Al respecto, Isabel Vergara señaló: "Para mañana hemos organizado algo para recordarlos y también para restaurar el mural que está pintado hace años en el club Sportivo Urquiza, sobre la parte de calle Ameghino". Luego confirmó que "el evento se desarrollará a las 14 horas este sábado".
La actividad pretende convertirse en un espacio de encuentro para familiares, amigos, organizaciones sociales y vecinos que desde hace años acompañan el pedido de justicia y mantienen vigente el reclamo para que se conozca qué ocurrió con los dos jóvenes.
El reclamo por una causa sin respuestas
Durante la entrevista, la madre de Martín Basualdo también hizo referencia a una de las pruebas que considera fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso. "Hace años habló un policía retirado. Él sabía, pero no dijo nunca nada por miedo", afirmó. Al ser consultada sobre qué cree que ocurrió con los jóvenes, respondió sin dudar: "Los levantaron".
Vergara también recordó las dificultades que enfrentó la familia desde el primer momento de la desaparición y cuestionó el accionar de las autoridades durante la investigación. Explicó que no recibieron el acompañamiento necesario y que las demoras para formalizar la denuncia dificultaron las tareas de búsqueda en las horas más importantes.
Finalmente, apuntó contra el accionar judicial al sostener: "Taparon todo. En el caso de mi hijo, el juez nunca nos dijo ‘estamos buscando o allá’". A más de tres décadas de la desaparición de Martín Basualdo y Héctor Gómez, sus familiares insisten en que la memoria es una herramienta indispensable para mantener vigente el reclamo de verdad y justicia y evitar que el caso quede definitivamente en el olvido.