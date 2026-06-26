Intoxicación con torta de marihuana: la cocinera podría ser acusada de envenenamiento  

La fiscal de Gualeguaychú, Martina Cedrés manifestó que se aguardan los resultados de las pericias en la causa que se inició luego de que dos menores resultaran intoxicados tras consumir en un cumpleaños, una torta que habría contenido marihuana.

Hace una semana, la Justicia tomó intervención tras conocerse que niños de 10 y 11 años habían sido atendidos en el hospital Centenario por haber consumido el alimento que había llevado una mujer al festejo.

“Tenemos que hacer las pericias de los elementos secuestrados para ver si se corresponde con marihuana, y también determinar si hubo intencionalidad o no. Se encontraron otras tortas en la casa, pero no había una cantidad que nos hicieran pensar que se hacían tortas para la venta”, explicó Cedrés.

En este sentido, agregó que “se mandó a analizar en Paraná, donde concentran todas las pericias de narcomenudeo de la provincia y están con mucho trabajo, así que solicitamos una respuesta lo antes que se pueda”.

Cuál sería el delito

Consultada acerca de cuál sería el delito imputable a la cocinera, explicó que “ingresar una sustancia de esas características en el agua o alimentos, sin que la persona que lo va a consumir lo sepa, podría ser aplicable a la figura de envenenamiento, y si bien no tiene una pena extremadamente alta, se contemplan otras cuestiones. En este caso, los chicos fueron dados de alta sin perjuicios graves para la salud”.

Y añadió: “entiendo que la finalidad debe ser el de provocar el estado de relajación o de excitación que produce la droga, pero ingerirla o comerla puede ser más peligroso para la salud que fumarla”.

Finalmente, la Fiscal de Gualguaychú, recordó a Radio Máxima que “hace dos veranos atrás en una comparsa habían llevado y hubo personas mayores de edad con síntomas, pero nadie quiso denunciar lo que había pasado en el galpón o en la previa”.