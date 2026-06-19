Dos niños fueron atendidos en el Hospital Centenario tras intoxicarse en un cumpleaños con brownie de marihuana

Un caso de consumo de brownie con marihuana generó preocupación en Gualeguaychú luego de que dos niños de 10 y 11 años fueran atendidos en el Hospital Centenario con síntomas compatibles con una intoxicación por THC.
Un episodio vinculado al consumo accidental de un brownie con marihuana encendió las alarmas en Gualeguaychú. Dos niños, de 10 y 11 años, debieron ser asistidos en el Hospital Centenario luego de presentar síntomas de intoxicación durante una fiesta de cumpleaños. Los estudios médicos confirmaron la presencia de THC en sus organismos y el caso derivó en una investigación judicial.
Todo salió a la luz el jueves por la tarde, cuando la madre de uno de los menores concurrió a la Guardia del Hospital Centenario preocupada por el estado de salud de su hijo de 11 años. Según relató, el niño participaba de un cumpleaños de una adolescente de 16 años cuando comenzó a experimentar mareos, pérdida del equilibrio, visión borrosa y dificultades para expresarse con claridad.
Ante el cuadro clínico, los profesionales de la salud iniciaron una serie de preguntas para determinar el origen de los síntomas. Durante la consulta, la mujer indicó que el menor había consumido una porción de brownie que tenía un sabor extraño, lo que despertó las primeras sospechas de los médicos.
Los estudios confirmaron la presencia de THC
Frente a la posibilidad de una intoxicación, el equipo médico ordenó la realización de estudios complementarios. Los análisis de orina permitieron confirmar la presencia de THC (tetrahidrocannabinol), el principal compuesto psicoactivo derivado de la planta de cannabis.
A partir de ese resultado, el Hospital Centenario realizó consultas con especialistas del Hospital Posadas para evaluar la situación y definir el mejor abordaje clínico. Desde el centro de salud nacional advirtieron sobre la necesidad de monitorear al menor debido a que se desconocía la cantidad exacta de sustancia ingerida.
El niño permaneció varias horas en observación hasta que los médicos comprobaron una evolución favorable. Una vez estabilizado y descartadas complicaciones, recibió el alta médica y regresó a su hogar.
Un segundo menor presentó el mismo cuadro
La preocupación aumentó cuando casi de manera simultánea ingresó al hospital otro niño de 10 años que también había participado del mismo festejo. Se trataba del hijo de la mujer que había llevado la torta al cumpleaños.
Los profesionales repitieron los estudios correspondientes y detectaron nuevamente intoxicación por THC. Al tratarse de menores de edad y ante la confirmación de la presencia de una sustancia psicoactiva, el médico interviniente activó el protocolo correspondiente y notificó a las autoridades judiciales.
A partir de la denuncia, personal policial tomó intervención en el caso y comenzó a recabar información para determinar cómo llegó el producto al cumpleaños y quién sería responsable de su elaboración o distribución.
Allanamientos y una investigación en marcha
Durante la tarde del viernes se realizaron dos procedimientos ordenados por la Justicia. Uno de los allanamientos tuvo lugar en la vivienda donde se desarrolló el cumpleaños, donde los investigadores lograron secuestrar restos de la torta que habría sido consumida por los menores, publicó Diario El Argentino.
El segundo procedimiento se llevó adelante en el domicilio de la mujer que llevó el postre al festejo. Allí se incautó un teléfono celular y distintos elementos relacionados con el consumo de marihuana que podrían resultar de interés para la investigación.
Por el momento, los investigadores intentan establecer si la mujer elaboró personalmente el brownie con marihuana o si lo adquirió previamente en otro lugar. Mientras tanto, ambos niños evolucionaron favorablemente y se encuentran fuera de peligro, aunque el caso continúa bajo análisis judicial para determinar eventuales responsabilidades penales.