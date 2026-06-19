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Fibrosis pulmonar: brindaron herramientas para acompañar a pacientes

La neumonóloga Noelia Balla habló con Elonce sobre fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta la capacidad respiratoria. El encuentro se realizó en la Asociación Mutual Modelo y estuvo orientado a pacientes y familiares.

19 de Junio de 2026
Hubo un encuentro en Paraná.
Hubo un encuentro en Paraná. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La neumonóloga Noelia Balla habló con Elonce sobre fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta la capacidad respiratoria. El encuentro se realizó en la Asociación Mutual Modelo y estuvo orientado a pacientes y familiares.

La fibrosis pulmonar fue el eje de un encuentro realizado en la Asociación Mutual Modelo, ubicada en calle San Martín 760 de Paraná, donde pacientes y familiares recibieron información sobre la enfermedad, sus síntomas, tratamientos y herramientas para mejorar la calidad de vida.

 

La actividad contó con la participación de la doctora Noelia Balla, neumonóloga, quien explicó a Elonce que la propuesta buscó “brindar información y herramientas para mejorar la vida cotidiana de estos pacientes, la calidad de vida y que puedan tener un futuro un poquito más esperanzador”.

La profesional remarcó que este tipo de espacios permitió acompañar a quienes atraviesan la enfermedad más allá de la consulta médica. “Es un encuentro para acompañar a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar”, señaló.

 

Qué es la fibrosis pulmonar

 

Balla explicó de manera sencilla cómo afecta esta enfermedad al organismo. “El pulmón sano es como una esponja, como la esponja que tenemos en la cocina, blandita, flexible, y esta se encarga de que el oxígeno pase a la sangre en forma normal”, indicó.

 

En ese sentido, comparó que “el paciente con fibrosis tiene un pulmón más rígido, como una virulana, es menos flexible y el oxígeno pasa con mayor dificultad”.

 

La médica precisó que los síntomas principales fueron la falta de aire, el cansancio y la tos. “Por eso los síntomas en el paciente, la falta de aire, el cansancio y la tos, que son los síntomas principales de esta enfermedad”, expresó.

 

Causas y diagnóstico

 

Consultada sobre los factores vinculados a la enfermedad, Balla sostuvo que “el cigarrillo es un factor muy importante a la hora de que esta enfermedad aparezca”, aunque aclaró que existen múltiples causas.

“Tiene muchísimas causas, más de 200 causas. Se relaciona mucho también con las enfermedades reumatológicas y las exposiciones”, explicó. Además, señaló que “la herencia, la enfermedad genética también tiene mucho que ver a la hora de desarrollar esto”.

La neumonóloga indicó que la fibrosis pulmonar se detectó con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años y, generalmente, en adultos mayores. Sobre el diagnóstico, detalló que “se hace primero que nada con una tomografía de tórax” y remarcó que es fundamental una tomografía de alta resolución.

 

Tratamientos y acompañamiento

 

Respecto de los tratamientos, Balla señaló que actualmente existen alternativas para abordar la enfermedad. “Hoy por suerte contamos con tratamientos para la fibrosis”, afirmó.

Fibrosis Pulmonar: encuentro para pacientes, familiares y cuidadores

La especialista explicó que “se requiere una serie de requisitos” y que existe “un protocolo para poder indicar los tratamientos”. En ese marco, mencionó que “son los antifibróticos, hay dos actualmente y se espera que el año que viene surjan dos más”.

 

Finalmente, destacó la importancia del abordaje integral. “Siempre está también la adherencia al tratamiento que da el médico, la rehabilitación respiratoria, el uso de oxígeno en quien lo requiera”, expresó.

 

“Es un conjunto. Es un tratamiento interdisciplinario entre el paciente, los familiares, la psicóloga, el kinesiólogo, el médico, entre todos hacemos que esto se lleve lo mejor posible”, concluyó Balla, quien también agradeció a la Mutual Modelo “por darnos el espacio”.

Temas:

fibrosis pulmonar Mutual Modelo pacientes
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