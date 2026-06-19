Adolescente muerto en Federación: habló el padre del joven señalado

La investigación por la muerte de Thiago Ocampo continúa en plena etapa de recolección de pruebas mientras crece la conmoción en Federación. En ese contexto, amigos y allegados del joven protagonizaron una manifestación que derivó en incidentes frente a una vivienda que pertenecería a integrantes de la familia Pessolani.

Durante la protesta se registraron corridas, gritos y el lanzamiento de piedras contra el inmueble. La Policía intervino para controlar la situación y confirmó la detención de dos personas por los delitos de daños y resistencia a la autoridad.

Según trascendió, existiría una relación o vínculo entre Thiago Ocampo y un adolescente de apellido Pessolani, una circunstancia que aún es materia de investigación y que no fue confirmada oficialmente por la Justicia.

El antecedente que volvió a poner el apellido en el centro de la escena

La familia Pessolani había adquirido notoriedad pública meses atrás por la causa judicial derivada del trágico siniestro vial ocurrido el 2 de abril de 2024 sobre la Ruta Provincial 44, en el acceso a Federación.

En aquel choque murieron Octavio Telliz, de 33 años; su esposa Daniela Dos Santos, de 30; y sus hijos Ian, de 8 años, y Ariana, de 5. El otro vehículo involucrado era conducido por un adolescente de 16 años, representado judicialmente por su padre, el abogado Andrés Pessolani.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas” y continúa bajo investigación judicial.

En medio de la conmoción generada por la muerte de Thiago Ocampo, el apellido volvió a aparecer en publicaciones y comentarios difundidos a través de redes sociales.

“Felipe no es un asesino”

Ante las versiones que comenzaron a circular, Andrés Pessolani decidió brindar declaraciones públicas para rechazar cualquier vinculación de su hijo con un supuesto homicidio. “Felipe no es psicópata, no tiene antecedentes de asesinato, no es un tipo mafioso, es un pibe”, afirmó.

El abogado aseguró además que su hijo atraviesa una situación emocional delicada desde hace varios meses. “Felipe, cuando hubo todas las marchas anteriores, le tuve que sacar yo el rifle de la boca porque casi se me mata”, sostuvo durante la entrevista con Omega 90.1 y según transcribió Elonce.

Pessolani remarcó que hasta el momento evitó realizar declaraciones públicas para no interferir en el trabajo de la Justicia. “Yo me callé la boca todo este tiempo. El respeto a la familia fue primero y después el respeto a la Justicia”, manifestó.

Pedido de prudencia y respeto a la investigación

El abogado insistió en que existen personas que intentan instalar hipótesis sin pruebas y sostuvo que ello puede afectar el avance de la investigación. “Si yo digo qué fue lo que pasó, que no tiene nada que ver con un asesinato, estoy interfiriendo”, expresó.

También cuestionó algunas convocatorias realizadas a través de redes sociales y grupos de mensajería. “La convocatoria no era pedir justicia, era lincharme a mí, a mi hijo y a mi familia”, afirmó.

Según relató, en algunos mensajes se promovían acciones violentas contra integrantes de su entorno familiar.

“A Thiaguito lo conocí porque vivió casi tres meses con Felipe en mi casa. Eran amigos, compartían su pasión por el trap”, repasó Pessolani; y consideró comprensible el dolor de quienes conocían a Thiago Ocampo, pero pidió que las conclusiones se apoyen en pruebas y no en especulaciones.

Thiago Ocampo

La causa sigue abierta

Por el momento, la investigación judicial continúa caratulada como “establecer formas y circunstancias en que perdiera la vida”. Thiago Ocampo, de 18 años, fue hallado sin vida el lunes en Federación luego de varios días de intensa búsqueda.

La fiscal Luciana Herman confirmó que los primeros resultados de la autopsia no detectaron lesiones externas ni signos visibles de violencia física en el cuerpo del joven.

Además, los investigadores analizan cámaras de seguridad, testimonios y distintas evidencias recolectadas durante los procedimientos realizados en los últimos días. Entre los elementos secuestrados figura el teléfono celular de Thiago Ocampo, que será sometido a pericias informáticas.

Tanto la Fiscalía como la Policía reiteraron el pedido para que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes sobre los movimientos del joven antes de su muerte se acerque a declarar, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.