“Construir Futuro”: testimonios de alumnos en feria de carreras de Sala Mayo

REDACCIÓN ELONCE
La primera jornada de la Feria de Carreras "Construir Futuro" reunió a estudiantes secundarios que recorrieron la oferta educativa de universidades e institutos públicos y privados. La propuesta busca acompañarlos en la elección de su futuro profesional, supo Elonce.
La Feria de Carreras "Construir Futuro" abrió sus puertas en la Sala Mayo de Paraná con una amplia convocatoria de estudiantes de escuelas secundarias que recorrieron los distintos stands para conocer la oferta académica de universidades, institutos y organismos públicos y privados. El objetivo de la propuesta, impulsada por la Municipalidad a través de la Dirección de Juventudes, es brindar herramientas de orientación vocacional y acercar información sobre las distintas alternativas de formación superior.
Durante la jornada, alumnos de diferentes establecimientos destacaron la posibilidad de dialogar con representantes de las instituciones educativas y despejar dudas sobre las carreras que podrían seguir al finalizar la escuela. La actividad continuará este miércoles 1 de julio, de 13 a 18, para instituciones del turno tarde. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.
En diálogo con Elonce, un estudiante del Colegio Michelangelo valoró la iniciativa. "La feria me parece una propuesta muy buena porque vinieron muchísimas universidades y muchas propuestas de carreras. Además, los expositores tienen muy buena predisposición para orientarnos a los alumnos que todavía no sabemos qué queremos estudiar", expresó.
Las carreras que despertaron mayor interés
El estudiante comentó que llegó con una idea definida sobre el área que le interesa. "Vine más orientado para el lado de Ciencias Económicas, contador, y encontré muchas alternativas, aunque todavía no me puse a recorrer otras opciones", señaló.
Por su parte, Justino explicó que aún continúa evaluando distintas posibilidades. "Estoy pensando en estudiar Administración de Empresas Agropecuarias", comentó.
Mientras tanto, Valentino destacó la importancia del encuentro. "La propuesta es muy interesante e importante", afirmó, aunque reconoció que todavía continúa analizando qué carrera elegir.
Un espacio para despejar dudas
Entre quienes ya encontraron una opción que despertó su interés estuvo Mora. "Hay muchas carreras que me interesan. En la UCA, por ejemplo, me gustó Abogacía", indicó.
En tanto, estudiantes de la Escuela de Comercio N° 1 coincidieron en que la feria les permitió conocer alternativas que desconocían. "Las propuestas son interesantes", resumió una de las alumnas consultadas.
Máximo, otro de los asistentes, explicó que aprovechó la jornada para interiorizarse sobre una carrera que ya venía analizando. "Hace aproximadamente un año que venía siguiendo una carrera y acá me explicaron bien cómo era todo", sostuvo.
La importancia de la orientación vocacional
Nahuel, también estudiante de la Escuela de Comercio, aseguró que la feria lo ayudó a definir mejor sus intereses. "Ahora tengo una idea mucho más clara. Estaba bastante indeciso y encontré varias propuestas interesantes", manifestó.
El joven señaló que recorrió especialmente las propuestas de la Universidad Siglo XXI y destacó la variedad de alternativas vinculadas al arte. "Vi carreras que tienen propuestas interesantes para quienes todavía no sabemos bien qué estudiar", expresó.
Antes de finalizar la entrevista, el grupo también aprovechó la transmisión para promocionar su proyecto musical "Atmosféricos 72" y enviar un saludo personal, en un momento distendido que reflejó el entusiasmo con el que los estudiantes vivieron la jornada.
Oferta educativa pública y privada
La Feria de Carreras continuará desarrollándose con la participación de distintas escuelas secundarias de Paraná y la región, con el propósito de que los futuros egresados puedan conocer la diversidad de ofertas educativas disponibles y contar con mayores herramientas para decidir su proyecto académico y profesional.
Además de universidades e institutos de educación superior, la feria cuenta con la participación de áreas municipales, organismos provinciales y propuestas vinculadas a la formación para el trabajo y la tecnología.
La propuesta busca acompañar a las y los jóvenes en el descubrimiento de su vocación y en la construcción de su proyecto de vida, brindando herramientas para explorar las distintas alternativas de formación que ofrece la ciudad: carreras universitarias y terciarias, capacitaciones y propuestas de formación laboral.
Esta edición continuará con la propuesta de clases en vivo, talleres educativos, muestras y experiencias interactivas. Además, volverán las mesas de entrevistas grupales con profesionales de distintos rubros, una actividad que tuvo una gran recepción en la edición anterior y que permite a los estudiantes conocer de primera mano experiencias, trayectorias y desafíos de diversos ámbitos laborales.