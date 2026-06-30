 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Este sábado en Sala Saltimbanquis

"El Show de Cartoncito" despedirá una nueva edición del ciclo Gurisada y Teatro en Sala Saltimbanquis

La sexta edición del ciclo "Gurisada y Teatro" finalizará este sábado con una función especial de "El Show de Cartoncito". La propuesta será a la gorra, con reserva previa, y marcará además el inicio de las actividades por las vacaciones de invierno.

30 de Junio de 2026
El Show de Cartoncito cierra el ciclo Gurisada y Teatro.
El Show de Cartoncito cierra el ciclo Gurisada y Teatro. Foto: (Saltimbanquis).

REDACCIÓN ELONCE

La sexta edición del ciclo "Gurisada y Teatro" finalizará este sábado con una función especial de "El Show de Cartoncito". La propuesta será a la gorra, con reserva previa, y marcará además el inicio de las actividades por las vacaciones de invierno.

La sexta edición del ciclo "Gurisada y Teatro" llegará a su fin este sábado 4 de julio con una función especial de "El Show de Cartoncito". La presentación se realizará desde las 16 en la Sala Saltimbanquis de Paraná y fue incorporada como una fecha extra debido a la gran convocatoria que tuvo la propuesta durante la temporada.

 

La organización informó que la función servirá como cierre del ciclo teatral y, al mismo tiempo, como una celebración de bienvenida a las vacaciones de invierno. La iniciativa buscará ofrecer una nueva alternativa cultural para disfrutar en familia.

 

Las entradas serán a la gorra, aunque será necesario realizar una reserva previa por WhatsApp al 3434-550552, ya que la capacidad de la sala es limitada y se pretende garantizar una mejor experiencia para el público.

 

Una propuesta para toda la familia

 

El ciclo "Gurisada y Teatro" es organizado por el Colectivo Artístico Saltimbanquis y cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER). Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de la última jornada del año y compartir una tarde de teatro y entretenimiento.

 

La obra elegida para el cierre será "El Show de Cartoncito", un espectáculo pensado para públicos de todas las edades que combina humor, imaginación y destrezas circenses.

 

Un personaje lleno de imaginación

 

Cartoncito es un payaso extravagante que habita un universo imaginario donde sus abuelos son trompos y su mejor amigo es un muñeco idéntico a él. A lo largo del espectáculo enfrenta situaciones tan disparatadas como divertidas, siempre con una actitud optimista que lo lleva a superar cada obstáculo.

 

La propuesta presenta a un personaje que, aunque asegura ser malabarista sin serlo y acumula innumerables problemas, nunca deja de sonreír. El espectáculo busca transmitir un mensaje de alegría y demostrar que la diversión no reconoce edades, por lo que resulta una opción ideal para disfrutar durante el inicio del receso invernal.

Temas:

Vacaciones de invierno teatro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso