"El Show de Cartoncito" despedirá una nueva edición del ciclo Gurisada y Teatro en Sala Saltimbanquis

REDACCIÓN ELONCE
La sexta edición del ciclo "Gurisada y Teatro" finalizará este sábado con una función especial de "El Show de Cartoncito". La propuesta será a la gorra, con reserva previa, y marcará además el inicio de las actividades por las vacaciones de invierno.
La sexta edición del ciclo "Gurisada y Teatro" llegará a su fin este sábado 4 de julio con una función especial de "El Show de Cartoncito". La presentación se realizará desde las 16 en la Sala Saltimbanquis de Paraná y fue incorporada como una fecha extra debido a la gran convocatoria que tuvo la propuesta durante la temporada.
La organización informó que la función servirá como cierre del ciclo teatral y, al mismo tiempo, como una celebración de bienvenida a las vacaciones de invierno. La iniciativa buscará ofrecer una nueva alternativa cultural para disfrutar en familia.
Las entradas serán a la gorra, aunque será necesario realizar una reserva previa por WhatsApp al 3434-550552, ya que la capacidad de la sala es limitada y se pretende garantizar una mejor experiencia para el público.
Una propuesta para toda la familia
El ciclo "Gurisada y Teatro" es organizado por el Colectivo Artístico Saltimbanquis y cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER). Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de la última jornada del año y compartir una tarde de teatro y entretenimiento.
La obra elegida para el cierre será "El Show de Cartoncito", un espectáculo pensado para públicos de todas las edades que combina humor, imaginación y destrezas circenses.
Un personaje lleno de imaginación
Cartoncito es un payaso extravagante que habita un universo imaginario donde sus abuelos son trompos y su mejor amigo es un muñeco idéntico a él. A lo largo del espectáculo enfrenta situaciones tan disparatadas como divertidas, siempre con una actitud optimista que lo lleva a superar cada obstáculo.
La propuesta presenta a un personaje que, aunque asegura ser malabarista sin serlo y acumula innumerables problemas, nunca deja de sonreír. El espectáculo busca transmitir un mensaje de alegría y demostrar que la diversión no reconoce edades, por lo que resulta una opción ideal para disfrutar durante el inicio del receso invernal.