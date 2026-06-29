Restaurarán la Escuela Mariano Moreno de Paraná, un edificio de 1911 declarado patrimonio provincial

La Escuela Mariano Moreno de Paraná será incluida en una licitación pública para ejecutar obras de restauración y puesta en valor de su edificio histórico, inaugurado en 1911 y declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Entre Ríos. El presupuesto oficial previsto asciende a $1.207.826.394,17 y el plazo de ejecución será de 365 días corridos.

El llamado corresponde a la Licitación Pública Nº 04/26, impulsada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La apertura de sobres está prevista para el jueves 2 de julio, a las 11, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, en Paraná.

El establecimiento está ubicado en boulevard Mariano Moreno 81 y actualmente reúne al nivel inicial, la escuela primaria Nº 7, la secundaria Nº 57 “Mariano Moreno” y la EPJA Nº 144 “Carlos María Onetti”. Según la información oficial, la intervención alcanzará de manera directa a 236 estudiantes que asisten al complejo educativo.

Qué obras están previstas

El proyecto para la Escuela Mariano Moreno contempla una intervención sobre más de 1.980 metros cuadrados. Entre las tareas previstas figuran la impermeabilización de cubiertas, la restauración de cielorrasos y aberturas históricas, la renovación de las instalaciones eléctricas y mejoras en sanitarios y cocina.

También se proyectan refuerzos estructurales en sectores afectados por grietas y hundimientos, además de trabajos de recuperación de fachadas bajo criterios de conservación patrimonial. El objetivo será intervenir sobre las áreas deterioradas sin modificar las características arquitectónicas del edificio.

Escuela Mariano Moreno.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que la obra busca atender una demanda edilicia de la comunidad educativa y preservar un inmueble emblemático de la capital entrerriana. “Recuperar y poner en valor la escuela Mariano Moreno significa preservar un edificio emblemático del patrimonio entrerriano y, al mismo tiempo, garantizar mejores condiciones para toda la comunidad educativa”, afirmó.

Accesibilidad y mejoras en el entorno

La obra para la Escuela Mariano Moreno también incluye trabajos de accesibilidad y adecuaciones en el espacio urbano cercano. Se prevé la reconstrucción de veredas con baldosas podotáctiles, la incorporación de rampas y vados para personas con movilidad reducida, además de nueva iluminación exterior.

El plan contempla, además, la optimización de los desagües pluviales, la instalación de un sanitario adaptado y el refuerzo de la infraestructura para la provisión de agua en todo el establecimiento. La ejecución dependerá de la adjudicación que surja del proceso licitatorio previsto para esta semana.