La escuela de Las Cuevas tendrá obras por $40 millones: repararán techos, comedor y sanitarios

La escuela de Las Cuevas será alcanzada por una obra de refacción edilicia con un presupuesto oficial de $40 millones. La intervención está prevista para el edificio que comparten la escuela primaria N° 22 “Cornelio Saavedra” y la escuela secundaria N° 9 “María de la Cruz Escalante”, en el departamento Diamante.

El proyecto tuvo este jueves la apertura de sobres, instancia en la que se presentó la firma Calaco Construcciones S.R.L. Según lo informado, los trabajos tendrán un plazo de ejecución estimado de 60 días corridos una vez que se complete el proceso administrativo correspondiente.

Las tareas apuntan a resolver problemas detectados en distintos sectores del edificio, donde funcionan niveles inicial, primario y secundario en diferentes turnos.

Reparaciones en techos, comedor y galerías

Entre los trabajos previstos para la escuela de Las Cuevas se encuentra la reparación de cubiertas para evitar filtraciones. También se proyecta el reemplazo del cielorraso deteriorado en el comedor y la renovación de artefactos eléctricos que fueron afectados por la humedad.

La obra incluirá además trabajos de pintura interior y la ampliación del sector cubierto de la galería. Esa intervención buscará mejorar la circulación dentro del establecimiento durante los meses de invierno y en jornadas de lluvia.

Apertura de sobres para las obras en la escuela de Las Cuevas.

En los sanitarios y el comedor también se realizarán tareas vinculadas con el suministro de agua. El proyecto contempla nuevas mesadas, depósitos y conexiones para mejorar la distribución hacia esos espacios.

Cambios en instalaciones eléctricas y sanitarias

La escuela de Las Cuevas tendrá además una refuncionalización de la instalación eléctrica en el sector de cocina comedor. Allí se prevé renovar artefactos y adecuar el sistema para atender los problemas relevados en ese espacio.

La intervención alcanza a dos instituciones que comparten el mismo edificio y concentran actividades de distintos niveles educativos. Por eso, los trabajos incluirán sectores de uso común como comedor, galerías, sanitarios y dependencias vinculadas con la atención diaria de estudiantes.

La apertura de sobres fue el primer paso del procedimiento para concretar la obra. Una vez definida la contratación, se avanzará con las tareas previstas en el establecimiento de Las Cuevas.