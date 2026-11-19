Un empresario de transporte de Santiago del Estero fue denunciado por presuntas maniobras fraudulentas con cheques sin fondos. La Justicia ordenó allanamientos y habría secuestrado nueve camiones.
Un empresario de transporte de Santiago del Estero fue denunciado por una presunta estafa que supera los $ 200.000.000 mediante cheques sin fondos y serían dos las firmas perjudicadas.
Efectivos del Departamento Delitos Económicos allanaron la empresa "La logística", cuyas oficinas operan en la ruta 92, en Quimilí, departamento Moreno. La investigación es comandada por la fiscal, Luján González Garay.
Según trascendió, el pasado 30 de octubre Fernando Bertolotti, de una firma dedicada a la venta de combustible, radicó la denuncia contra Marcelo Alejandro Vallozzi. El 22 de septiembre, el empresario habría pedido que le vendiera gasoil.
Surgieron tres operaciones comerciales consecutivas. La víctima habría entregado 25.000 litros de gasoil, abonados con cheques de pago diferido por $ 54.417.093. En la segunda Operación, el damnificado entregó 23.000 litros de gasoil, abonados con cheques $ 46.767.500. Y la tercera operación, 27.000 litros de gasoil pagados con 4 cheques por $ 65.826.000. Fueron 75.000 litros de gasoil por $ 167.010.593.
De las operaciones, solo una fue cobrada. Al iniciarse las denuncias, el Banco Central de la República Argentina habría registrado 100 cheques rechazados por $ 413.177.842,25, de los cuales $ 313.925.842,25 corresponden al Banco de la Nación Argentina y $ 99.252.000 a otra entidad, sin registrar abono alguno.
La segunda demanda
En idéntico sentido, el 30 de octubre, Vallozzi habría sido denunciado por Antonio Prandi. La acción fue extensiva a la esposa de Vallozzi, Emilse Carabajal y su empleado, Lucas Beck. La víctima afirmó que cerraron diversas operaciones comerciales y recibió cheques de pago diferido librados por los denunciados.
Al utilizar los documentos, dos fueron rechazados por falta de fondos por más de $ 6.500.000. Le siguieron otros emitidos por la mujer, por más de $ 29.000.000. Asimismo, quedaron pendientes de pago dos facturas por $ 11.460.400. hora, la Justicia avanzó sobre Vallozzi, pero la policía ignoraba su paradero.
Rojos pasivos por duplicado y no un negocio que salió mal
"Toda esta maniobra demuestra con claridad la existencia de un ardid preestablecido, ya que el denunciado sabiendo de antemano que se encontraba imposibilitado de cumplir, contrajo una multiplicidad de obligaciones comerciales no solo con el Sr Bertolotti, sino con más personas, generándose así un perjuicio patrimonial concreto a la víctima, la cual fue inducida por error a realizar, en este legajo, una venta millonaria de combustible, todo lo cual resulta encuadrable a prima facie en el delito de Estafa", destacaron los investigadores.
"Toda esta maniobra demuestra con claridad la existencia de un ardid preestablecido, ya que el denunciado sabiendo de antemano que se encontraba imposibilitado de cumplir, contrajo una multiplicidad de obligaciones comerciales no solo con el Sr Bertolotti, sino con más personas, generándose así un perjuicio patrimonial concreto a la víctima, la cual fue inducida por error a realizar, en este legajo, una venta millonaria de combustible, todo lo cual resulta encuadrable a prima facie en el delito de Estafa", destacaron los investigadores.
Para la Justicia, no se trató de un negocio que salió mal, sino maniobras que sabía, el acusado, generaría en la víctima un agujero negro millonario.
Allanamientos y secuestros
La magistrada refrendó varios allanamientos. Por ejemplo, en un domicilio sito en ruta 92 S/N Las Tres Rosas, Quimilí, residencia de Vallozzi.
La misión fue el secuestro de documentación contable y comercial, como remitos de entrega de combustible, facturas, recibos pagares, cheques físicos, resguardos bancarios y todo otro documento vinculado a las firmas Bertolotti y Prandi.
También los policías buscaron dispositivos informáticos y electrónicos, como celular de Vallozzi, computadoras de escritorio personal, notebooks personal, tablets, discos rígidos y memorias de almacenamiento utilizadas por Vallozzi, valores y documentación bancaria, como chequeras, cheques de pago diferido, físicos y/o registros de Echeqs. Le siguieron, comprobantes de transferencias bancarias y listados de cuentas. También, nueve camiones, que habrían sido incautados al cierre de esta edición.
Ni bien los policías notificaron a la familia sobre la orden de detención, arrancó la danza de abogados y presentaciones, a fin de intentar blindar a Vallozzi con eximiciones. Éstas tienen asidero cuando ingresan antes de emitirse órdenes de detención. (Fuente: El Liberal)