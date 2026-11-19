Los presidentes estadounidense, Donald Trump; chino, Xi Jinping; y ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este jueves una inédita reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen (sureste), con el desarme nuclear sobre la mesa y marcada por las guerras en Ucrania e Irán y las tensiones entre las tres potencias.

El encuentro se celebró en el complejo Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aunque la Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de los arsenales nucleares, mientras que China destacó el carácter pionero de la reunión y su importancia para promover la estabilidad estratégica internacional.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordarían cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución a la estabilidad internacional.

La cita se produjo en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán, además de las diferencias entre Pekín y Washington en materia comercial y tecnológica.

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