Las ciudades argentinas donde más rinde el sueldo incluyen a Concordia, Entre Ríos, que se destaca por combinar precios de alimentos inferiores al promedio nacional con alquileres relativamente accesibles. Un relevamiento actualizado a noviembre de 2026 permite comparar cuánto cuesta vivir en distintas localidades del país y qué aspectos conviene considerar antes de mudarse.

La posibilidad de reducir gastos se convirtió en un factor importante para trabajadores y familias que evalúan instalarse en el interior argentino. Sin embargo, el precio de una vivienda no es suficiente para determinar qué ciudad resulta más económica: también influyen los alimentos, los servicios, el transporte y las oportunidades laborales.

De acuerdo con los datos de plataformas especializadas en precios de supermercados y mercado inmobiliario difundidos por iProfesional, Mendoza, Concordia, Córdoba, San Juan, San Luis y Salta aparecen entre las alternativas más competitivas. En ese escenario, la ciudad entrerriana sobresale en dos de los principales gastos del presupuesto familiar: alimentación y alquiler.

Concordia, entre las ciudades con alimentos más baratos

La plataforma Cuánto Cuesta elaboró una canasta de referencia de 23 productos a partir de información de 27 cadenas de supermercados y 2.818 sucursales. El relevamiento, con precios al 15 de noviembre, estableció un promedio nacional de $74.057.

Entre las localidades analizadas, Mendoza presentó los valores más bajos, con precios un 9,2% inferiores al promedio. Concordia ocupó el segundo lugar, con una diferencia del 7,1%, seguida por Córdoba, donde los alimentos resultaron un 6,9% más económicos.

Traducido a valores concretos, la canasta de referencia equivale aproximadamente a $67.244 en Mendoza, $68.799 en Concordia y $68.947 en Córdoba. Se trata de estimaciones elaboradas sobre los índices publicados y no del gasto mensual total de una familia.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Concordia

El mercado inmobiliario también posiciona favorablemente a Concordia. Según el relevamiento de Aptología, actualizado al 17 de noviembre de 2026, la mediana de alquileres en la ciudad entrerriana alcanza los $550.000 mensuales, considerando departamentos y casas publicados en 117 avisos.

Para quienes buscan una vivienda más pequeña, la mediana de alquiler de una unidad de un dormitorio se ubica en $410.000. En cambio, las propiedades de dos dormitorios presentan un valor de referencia de $575.000 mensuales.

La diferencia resulta significativa frente a otras ciudades. Rosario registra una mediana general de $600.000, Mendoza de $700.000 y Córdoba de $890.000. A nivel nacional, el indicador de Aptología alcanza los $870.000 mensuales, por lo que Concordia se ubica considerablemente por debajo de esa referencia.

Qué otras ciudades aparecen entre las más económicas

Además de Concordia, Mendoza presenta una combinación favorable de alimentos y vivienda. Su canasta de supermercados es la más económica entre las ciudades relevadas, mientras que el alquiler de una unidad de un dormitorio tiene una mediana de $550.000.

Córdoba también registra alimentos por debajo del promedio nacional, aunque sus alquileres son más elevados. Por su parte, Rosario ofrece valores de alquiler relativamente competitivos, con una mediana de $500.000 para departamentos de un dormitorio y $700.000 para unidades de dos dormitorios.

Otras capitales provinciales muestran resultados favorables en supermercados. Salta registra precios un 5,9% inferiores al promedio nacional, San Juan un 5,7% y San Luis un 5,5%. Río Cuarto, en Córdoba, presenta una diferencia del 6%.

Cuánto cuesta comprar una propiedad en el interior

Para quienes buscan adquirir una vivienda, los valores inmobiliarios muestran diferencias que también influyen en la elección de una ciudad. En Mendoza, la mediana de los departamentos publicados alcanza los $116 millones, según los datos de Aptología.

Córdoba presenta una mediana similar, de $116 millones, mientras que Rosario registra $130,5 millones. Estos valores corresponden a inmuebles de distintas características y superficies, por lo que deben interpretarse como referencias generales del mercado.

Según PropMove, el metro cuadrado de departamentos se ubica en 1.219 dólares en Mendoza, 1.531 dólares en Córdoba y 1.853 dólares en Rosario. Para Concordia, el relevamiento proporcionado no incluye un valor comparable de compra, por lo que no es posible establecer su posición en ese segmento.

Transporte y servicios: otros gastos que deben considerarse

Aunque Concordia aparece entre las ciudades más accesibles en alimentos y alquileres, el costo total de vida también depende de otros gastos cotidianos. Las tarifas de electricidad, gas, agua, internet y transporte pueden modificar considerablemente el presupuesto de cada hogar.

En noviembre, el boleto urbano básico de Rosario y Córdoba se ubicaba en $2.150, mientras que Santa Fe capital registraba una tarifa de $2.111. El relevamiento no incluye una comparación equivalente del transporte en Concordia, por lo que ese componente debe analizarse por separado.

También influyen las distancias entre la vivienda y el trabajo, la necesidad de utilizar un vehículo particular y el consumo energético. Una propiedad con alquiler económico puede terminar representando un gasto mayor si requiere traslados frecuentes o tiene costos elevados de mantenimiento.

Por qué Concordia se destaca para quienes buscan reducir gastos

La combinación de una canasta de alimentos un 7,1% inferior al promedio nacional y alquileres con una mediana de $550.000 convierte a Concordia en una alternativa atractiva para quienes evalúan mudarse dentro de Argentina.

Sin embargo, estos indicadores no permiten afirmar que sea la ciudad más barata del país en términos absolutos. Para establecer un ranking completo sería necesario comparar muestras equivalentes de viviendas, servicios, transporte y otros gastos en todas las localidades.

En definitiva, Concordia aparece entre las ciudades donde el sueldo puede rendir más, especialmente para quienes destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler y la alimentación. La decisión de mudarse, no obstante, también debe contemplar las posibilidades de empleo, los ingresos disponibles y las necesidades particulares de cada familia.