Niña muerta en Concordia. La muerte de Oriana Aguerreberry, una niña de ocho años de Concordia, generó un pedido de esclarecimiento por parte de su familia, que denunció un presunto golpe recibido en la Escuela Primaria N° 4 "Manuel José de Lavardén" y cuestionó la atención médica posterior en el hospital Delicia Concepción Masvernat. Su abuela, Celia Toledo, relató los últimos días de la menor y anunció que buscarán asesoramiento legal para determinar si existieron responsabilidades en lo ocurrido.

En una entrevista concedida este miércoles por la noche al medio 7Páginas, Toledo reconstruyó cómo comenzó el cuadro de salud de su nieta, que pasó de presentar dolores abdominales a permanecer internada en terapia intensiva. Según su testimonio, la niña sufrió varios paros cardiorrespiratorios y falleció después de aproximadamente una semana desde la aparición de los primeros síntomas.

“Quiero justicia para mi nieta porque me la arrebataron en siete días. Era una nena sana, no tenía nada”, expresó la mujer, quien sostuvo que la familia pretende que se investiguen tanto las circunstancias del presunto episodio escolar como las decisiones médicas adoptadas durante la internación.

El golpe que la niña habría recibido en la escuela

De acuerdo con el relato de Toledo, Oriana regresó de la escuela Lavardén un miércoles y contó que una compañera la había golpeado en la zona de la espalda, cerca de los riñones. La abuela explicó que inicialmente no imaginaron que el episodio pudiera estar relacionado con un problema de salud grave.

“Mi nieta vino y dijo: ‘Me pegó N..., me pegó acá’. Nos señaló la parte de los riñones”, recordó. También contó que le preguntaron por qué no había avisado a la docente y que la niña respondió que estaban por salir al recreo.

Esa misma noche, Oriana comenzó a manifestar dolores. La familia pensó inicialmente que podía tratarse de un malestar digestivo, pero durante el jueves las molestias continuaron y la niña perdió el apetito. Según su abuela, permaneció en reposo y solamente consumió líquidos.

El viernes, los dolores se intensificaron y comenzaron a dificultarle los movimientos. Ante esa situación, alrededor de las 23, su madre decidió trasladarla al hospital Masvernat para que recibiera atención médica.

Los cuestionamientos por la primera atención médica

Toledo relató que durante la primera consulta hospitalaria le realizaron a Oriana una tomografía y análisis clínicos. Según la información que recibió de la madre de la niña, los estudios no habrían mostrado inicialmente alteraciones que motivaran una intervención inmediata.

La abuela aseguró que Oriana continuó con dolores intensos durante la noche y que el sábado recibió el alta médica, con indicación de un medicamento para aliviar las molestias. También sostuvo que la niña tenía dificultades para caminar y que sus familiares debían trasladarla en brazos dentro de la vivienda.

“La nena pasó toda la noche mal, llorando. El sábado la doctora le dio la salida y la nena seguía con dolor”, manifestó Toledo, quien cuestionó que se hubiera autorizado el regreso al domicilio pese a la persistencia de los síntomas.

El domingo, ante la continuidad del cuadro, la familia volvió a llevar a Oriana al hospital. En esa oportunidad quedó internada, aunque, según el testimonio de su abuela, los dolores continuaron durante la noche.

El agravamiento del cuadro y el ingreso a terapia intensiva

Durante la mañana del lunes, la niña fue evaluada nuevamente por un grupo de profesionales. Toledo señaló que en esa instancia los médicos analizaron los estudios realizados y advirtieron alteraciones que generaron preocupación por su estado de salud.

La mujer relató que uno de los profesionales decidió trasladarla a terapia intensiva pediátrica para realizar un seguimiento más estricto. Según su testimonio, Oriana ingresó consciente y pudo responder correctamente las preguntas que le formularon sobre su nombre, edad y las molestias que sentía.

“La nena entró a terapia y, en muy poquito tiempo, hizo un paro cardiorrespiratorio”, contó.

De acuerdo con la información que la familia recibió durante la internación, los médicos detectaron un cuadro infeccioso grave que comenzó a comprometer distintos órganos. Toledo señaló que posteriormente les comunicaron la identificación de la bacteria estafilococo.

La abuela también relató que el lunes, alrededor de las 17, Oriana sufrió otro paro cardiorrespiratorio y que su estado se agravó. Los profesionales continuaron con las medidas de atención intensiva, mientras la familia recibía información sobre las complicaciones que presentaba.

La muerte de Oriana y el pedido de justicia

El cuadro de salud continuó siendo crítico durante las horas siguientes. Toledo contó que, durante la madrugada previa al fallecimiento, la madre de Oriana ingresó a verla y manifestó preocupación por su estado.

Según relató, alrededor de las 5 de la mañana los profesionales solicitaron una reunión con los familiares. Sin embargo, antes de que la abuela llegara al hospital, recibió una llamada en la que le comunicaron que la niña había fallecido después de sufrir otro paro cardiorrespiratorio.

“Mi nuera me llamó y me dijo: ‘Mamá, Oriana falleció, le dio otro paro cardiorrespiratorio’”, recordó Toledo.

La mujer consideró que podrían habe existido "una negligencia médica" en la atención inicial y sostuvo que buscarán determinar si una intervención diferente habría permitido modificar la evolución del cuadro.

La familia también cuestionó a las autoridades escolares

Además de sus planteos sobre la atención hospitalaria, Toledo cuestionó la respuesta que recibió la familia de parte de la escuela Lavardén después de comunicar que Oriana había manifestado haber sido golpeada por una compañera.

La abuela sostuvo que el jueves informaron a una docente sobre lo sucedido y que posteriormente recibieron un mensaje en el que se les indicó que se seguiría el protocolo institucional. Sin embargo, aseguró que no obtuvieron una explicación sobre el presunto episodio ni una comunicación directa de las autoridades durante los días de internación.

“Cuando nosotros avisamos a la escuela que la nena no fue porque había recibido un golpe, la maestra dijo: ‘Yo voy a comunicar a las autoridades’. Nunca nos dieron respuesta”, afirmó.

Según Toledo, integrantes del establecimiento se acercaron al hospital después del fallecimiento y posteriormente concurrieron al velatorio. También contó que la familia recibió una convocatoria para mantener una reunión con las autoridades escolares al día siguiente de la entrevista.

La mujer expresó su malestar por el momento en que se produjo ese contacto y aseguró que pretende conocer qué ocurrió dentro del establecimiento.

Anunciaron que buscarán asesoramiento legal

Toledo confirmó que la familia tiene previsto recurrir a un abogado para avanzar con el pedido de esclarecimiento. Su intención es que se investigue el presunto golpe dentro de la escuela, las actuaciones posteriores de la institución y la atención que recibió Oriana en el hospital.

“Mi nieta era sana, no tenía ningún problema de salud. En casa no se la golpea, máximo un tirón de pelo y sentate en la silla media hora. Ese es el castigo de nosotros”, explicó la mujer.

“Uno manda a los chicos a la escuela para que aprendan, no para que los maten”, expresó la abuela, en una declaración que reflejó el dolor y los cuestionamientos de la familia, sin que hasta el momento se haya establecido una relación causal entre el episodio denunciado y la muerte de la niña.

La mujer también reconoció el trabajo de uno de los médicos que intervino durante la etapa más crítica de la internación. “Al doctor Fernando Furnier le agradezco porque yo sé que hizo lo humanamente posible y no nos mintió”, manifestó.

“Esto no puede quedar así”, concluyó Toledo, al reiterar que buscarán justicia por la muerte de Oriana. “Mi nieta fue bien a la escuela, volvió con un dolor y nos contó. Y nosotros no vamos a pensar de un golpe de nena a nena, pero se dice que esta nena estudiaba boxeo. Me lo dijo mi nieta, no lo puede testificar, pero en la escuela varias compañeritas saben”, finalizó.