Google trabaja en una herramienta que permitiría utilizar el mismo número de teléfono en dos celulares Android. Se trata de Android Fast Switch, una función en desarrollo cuyas primeras referencias aparecieron en el código de la aplicación Administrador de SIM.

El hallazgo fue publicado por Android Authority, que identificó textos sobre su posible funcionamiento. Según esas descripciones, el servicio móvil cambiaría automáticamente al dispositivo que el usuario desbloquee.

La propuesta apunta a facilitar el cambio entre dos equipos propios. El traspaso de la conexión se realizaría en segundo plano, evitando repetir manualmente el procedimiento cada vez que se quiera utilizar el otro celular.

Cómo funcionaría el cambio entre celulares

Actualmente, Android permite transferir una eSIM de un dispositivo a otro mediante una serie de pasos. Fast Switch buscaría automatizar ese proceso para mantener el acceso al mismo número de teléfono al alternar entre equipos.

Las referencias encontradas describen un dispositivo principal y otro asociado. Ambos tendrían que iniciar sesión con la misma cuenta de Google y aceptar una solicitud para compartir la información de la línea.

El código también sugiere que podría ser necesario activar previamente la SIM en uno de los equipos. Además, contempla mensajes para advertir que determinadas tarjetas no serían compatibles, aunque todavía se desconocen los criterios de esa restricción.

Qué falta saber sobre su lanzamiento

Google aún no anunció una fecha de disponibilidad pública. La presencia de una función en el código de una aplicación permite conocer parte del desarrollo, pero su implementación puede cambiar antes del lanzamiento.

Tampoco está confirmado qué celulares permitirán compartir el número de teléfono ni qué operadores ofrecerán compatibilidad. Otro aspecto pendiente es si el historial de llamadas se sincronizará entre ambos dispositivos.

La herramienta está pensada para una persona que utiliza varios teléfonos propios. Por el momento, el requisito conocido es compartir la cuenta de Google, mientras que las condiciones comerciales y la eventual llegada a la Argentina siguen sin definirse.