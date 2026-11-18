La normativa establece un registro obligatorio para comerciantes de celulares usados y controles para detectar equipos robados. Además, los usuarios deberán exhibir el número de identificación de sus dispositivos cuando lo soliciten las autoridades.
La provincia de Santa Fe puso en marcha una nueva ley para combatir la venta de celulares robados, mediante la creación de un registro obligatorio para comerciantes de dispositivos usados y la implementación de controles destinados a identificar equipos denunciados por robo, hurto o extravío.
Dicha normativa, conocida como Ley de Celulares, fue sancionada recientemente por la Legislatura provincial y busca impedir que los teléfonos sustraídos vuelvan a comercializarse. También establece obligaciones para los usuarios y mecanismos de intervención ante la detección de dispositivos de procedencia irregular.
El objetivo de la legislación es desarticular los circuitos de comercialización ilegal, evitar que los responsables obtengan beneficios económicos con la venta de equipos robados y facilitar la recuperación de los dispositivos para su posterior restitución a sus propietarios.
Uno de los principales cambios es la creación del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, en el que deberán inscribirse las personas y empresas que desarrollen actividades vinculadas con equipos tecnológicos usados.
La obligación alcanzará a quienes compren, vendan, intercambien, almacenen, reparen, reacondicionen o comercialicen teléfonos celulares y otros dispositivos similares de segunda mano.
A través de este sistema, las autoridades buscarán contar con información sobre las operaciones comerciales y mejorar la identificación de los equipos que circulan en el mercado.
Qué ocurrirá si detectan un celular robado
La ley establece un procedimiento específico cuando se identifique un teléfono que tenga una denuncia vigente por robo, hurto o extravío.
En esos casos, la situación deberá comunicarse al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y denunciarse inmediatamente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El mismo procedimiento se aplicará cuando los dispositivos no tengan un número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI) o un identificador único equivalente.
También se considerarán irregulares aquellos teléfonos cuyos códigos de identificación hayan sido bloqueados, modificados o eliminados.
El IMEI es un número único que permite identificar un dispositivo móvil y resulta fundamental para verificar su situación ante denuncias por robo o extravío.
Qué deberán hacer los usuarios de celulares en Santa Fe
La nueva legislación también incorpora una disposición que alcanza a las personas que circulen por el territorio provincial.
Los usuarios deberán exhibir el número de identificación electrónica de sus dispositivos tecnológicos cuando lo solicite una autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en la normativa.
Esta obligación forma parte de los mecanismos de control destinados a facilitar la identificación de equipos y detectar aquellos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas.
La medida no establece, según la información difundida, que los ciudadanos deban inscribirse en el nuevo registro provincial, ya que esa obligación está dirigida a los operadores comerciales del sector.
También contempla la coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales para intercambiar información sobre teléfonos denunciados, indica La Capital.