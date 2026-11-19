La crecida del río Paraná mantiene nueve puertos sobre el nivel de evacuación

La crecida del río Paraná continúa afectando a distintas localidades del Litoral argentino y nueve puertos permanecen por encima de sus niveles de evacuación, según el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA), actualizado al 17 de noviembre. Aunque algunos sectores comenzaron a mostrar señales de estabilización o leves descensos, las alturas siguen siendo elevadas y se prevén nuevas lluvias que podrían prolongar la situación durante las próximas semanas.

El fenómeno responde al desplazamiento de una importante onda de crecida, alimentada por los aportes del Alto Paraná, el río Iguazú y las precipitaciones acumuladas en la Cuenca del Plata. Su avance hacia el sur explica por qué algunas localidades todavía registran incrementos mientras otras comenzaron a experimentar una disminución en los niveles del agua.

En Entre Ríos, Paraná, La Paz, Hernandarias y Diamante se encuentran entre los puntos más comprometidos, con registros superiores a las cotas de evacuación. Además, el organismo nacional difundió proyecciones para el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, que permiten anticipar cómo podría evolucionar la creciente.

Los puertos que superan el nivel de evacuación

De acuerdo con los registros hidrométricos correspondientes al 17 de noviembre, nueve estaciones del río Paraná superaron sus respectivos niveles de evacuación.

En la provincia de Entre Ríos, Paraná registró 5,70 metros, es decir, 70 centímetros por encima de la cota de evacuación de 5 metros. En La Paz, el río alcanzó 6,24 metros, frente al umbral de 6,15 metros, mientras que Hernandarias presentó una altura de 6,42 metros, superando en 42 centímetros su referencia de evacuación.

Por su parte, Diamante registró 5,85 metros, cuando su nivel de evacuación está establecido en 5,50 metros.

En otras provincias del Litoral también se observaron valores elevados. Goya, en Corrientes, alcanzó 5,76 metros frente a una cota de evacuación de 5,70 metros, mientras que Esquina registró 5,44 metros, apenas por encima de su referencia de 5,40 metros.

En Santa Fe, Reconquista presentó una altura de 5,61 metros, frente a una cota de evacuación de 5,30 metros. San Javier alcanzó 7,84 metros, superando ampliamente su umbral de 6,50 metros, mientras que la capital provincial registró 5,85 metros, por encima de los 5,70 metros establecidos como nivel de evacuación.

Otros puertos permanecen en alerta por la creciente

El informe del INA también identificó estaciones que, aunque todavía no alcanzaron sus niveles de evacuación, se encuentran por encima de las cotas de alerta.

En Victoria, Entre Ríos, el río llegó a 4,68 metros, superando en ocho centímetros el nivel de alerta de 4,60 metros. Una situación similar se registró en San Lorenzo, Santa Fe, donde la altura alcanzó 5,32 metros, frente a una referencia de alerta de 5,20 metros.

En tanto, Rosario registró 4,86 metros y quedó a 14 centímetros de alcanzar su nivel de alerta, establecido en 5 metros. Las proyecciones oficiales indicaron que el río podría continuar creciendo en esa zona durante los próximos días.

La situación también tuvo consecuencias para las poblaciones ribereñas. Según datos de la Agencia Federal de Emergencias citados en el reporte, más de 4.500 personas fueron evacuadas o autoevacuadas en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Qué pasará con la altura del río Paraná hasta fines de noviembre

El Instituto Nacional del Agua explicó que la onda de crecida atraviesa distintas etapas según el tramo del río. Entre Corrientes y Goya predomina una tendencia oscilante o de leve descenso, mientras que en La Paz, Paraná y Santa Fe comienza a definirse la culminación de la creciente.

Sin embargo, el importante volumen de agua que continúa desplazándose hacia el sur podría mantener las alturas elevadas durante varios días, incluso después de que se registre el pico.

Para el 24 de noviembre, el INA proyecta una altura central de 5,66 metros en Paraná, lo que mantendría al río 66 centímetros por encima de su nivel de evacuación.

En La Paz, la previsión indica 6,08 metros, un registro que implicaría un descenso respecto de los valores actuales, aunque todavía permanecería por encima del nivel de alerta.

Por su parte, Santa Fe podría alcanzar 5,77 metros, manteniéndose sobre su cota de evacuación, mientras que Rosario llegaría a 5,21 metros, superando el umbral de alerta.

El río en Santa Fe

Las proyecciones del INA para diciembre

Las estimaciones hidrométricas también permitieron anticipar un posible comportamiento del río durante los primeros días de diciembre.

Para el 1 de diciembre, el organismo proyecta que Paraná podría descender hasta los 5,37 metros, mientras que Santa Fe registraría una altura cercana a 5,49 metros.

En ambos casos, los valores representarían una disminución respecto de los registros actuales. Sin embargo, Paraná continuaría por encima de su cota de evacuación.

En contraste, Rosario podría alcanzar 5,29 metros, superando ligeramente su nivel de evacuación de 5,25 metros. Esto se relaciona con el desplazamiento progresivo de la onda de crecida hacia los sectores inferiores del río.

Desde el INA aclararon que se trata de estimaciones centrales sujetas a márgenes de incertidumbre. Por ese motivo, las alturas efectivas podrían ubicarse por encima o por debajo de los valores previstos.

Advierten por nuevas lluvias en la Cuenca del Plata

Otro de los factores que mantiene la atención de los especialistas es la posibilidad de nuevas precipitaciones sobre las cuencas que alimentan al río Paraná.

Según Meteored, el pronóstico meteorológico del INA para los próximos siete días indica que las lluvias más importantes podrían concentrarse en el cuadrante noreste de la Cuenca del Plata.

En particular, se esperan precipitaciones abundantes en el sector no regulado del Alto Paraná, con un posible repunte de los caudales a partir del 21 de noviembre.

También se anticiparon acumulados moderados a abundantes en las cuencas media e inferior del río Iguazú, además de lluvias importantes sobre la cuenca de Yacyretá y el tramo comprendido entre esa represa y Corrientes.

En tanto, sobre los afluentes de la margen izquierda del río Paraguay podrían registrarse precipitaciones abundantes, mientras que en el Paraná medio, entre Corrientes y La Paz, los acumulados locales serían mayormente leves.

La posibilidad de una nueva onda de crecida

El organismo nacional identificó la posibilidad de que se produzca un nuevo tránsito de onda de crecida en el río Iguazú desde el 19 de noviembre, seguido por incrementos en los aportes del Alto Paraná a partir del 21 de noviembre.

Estas condiciones no implican necesariamente que se produzca una nueva creciente extraordinaria en el Litoral, pero podrían contribuir a sostener los niveles elevados o provocar nuevos incrementos en determinados sectores.

A este escenario se suma la perspectiva climática para los próximos meses. El pronóstico trimestral del INA y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una tendencia de precipitaciones superiores a los valores normales en el Litoral y sectores del centro-este de la Cuenca del Plata, en un contexto asociado al fenómeno de El Niño.

De esta manera, aunque la crecida del río Paraná comenzó a mostrar señales de estabilización en algunos puntos, la situación continúa siendo crítica en numerosas localidades ribereñas. Las nuevas lluvias previstas y el avance de la onda hacia Rosario mantienen la necesidad de seguimiento durante el resto de noviembre y los primeros días de diciembre.