La cooperativa eléctrica de Concordia pondrá a la venta siete vehículos de su flota mediante una subasta electrónica. Será la primera vez que la institución utilice esta modalidad, con una convocatoria abierta a interesados de cualquier punto del país.

El período para presentar ofertas comenzará el martes 24 de noviembre de 2026. El cierre está previsto para el viernes 4 de diciembre, a las 12.

Según informó la entidad, el sistema digital busca ampliar la participación y garantizar igualdad de oportunidades entre los compradores. El procedimiento se desarrollará a través de la plataforma eSubasta.

Qué vehículos ofrecerá la cooperativa

Entre las unidades figura una Toyota Hilux 4x2, cabina simple, versión STD, modelo 1998. También se ofrecerán dos Ford Ranger doble cabina 4x2 XL Plus 2.8 D, ambas de 2005.

La nómina incluye otra Ford Ranger del mismo año y versión, pero con cabina simple. A ella se suma una Volkswagen Saveiro 1.6, modelo 2006.

Completan la venta un Chevrolet Cruze 1.8 LTZ de 2012 y un chasis JMC 001-N 900, modelo 2015. En total, la cooperativa ofrecerá siete unidades con distintos usos y años de fabricación.

Cuándo se podrán revisar las unidades

Los interesados tendrán una instancia de inspección presencial antes de realizar sus ofertas. La exhibición se llevará a cabo el martes 24 de noviembre, de 10 a 11, en Chile y Dr. Sauré, en Concordia.

La información de la convocatoria estará disponible en eSubasta, donde se desarrollará la operación. Para participar podrán inscribirse compradores locales, de la región y del resto del país.

La subasta estará a cargo del martillero público Jorge A. Menteguiaga, matrícula Co.M.P.E.R. N.º 820. Con esta convocatoria, la cooperativa incorporará la modalidad electrónica para vender las unidades que integraban su flota.