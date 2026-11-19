REDACCIÓN ELONCE
Un hombre se encerró dentro de su vehículo cuando inspectores municipales intentaban retirarlo de un sector con estacionamiento prohibido en calle Bavio. Aseguró que el auto es su herramienta de trabajo y se negó a descender. Intervino la Policía y solicitaron la participación de la Fiscalía
Un hombre se atrincheró en su auto en Paraná para impedir que una grúa municipal retirara el vehículo por encontrarse estacionado en un sector señalizado como prohibido. El episodio ocurrió este jueves por la mañana sobre calle Bavio, entre Courreges y Concordia, en pleno centro de la capital entrerriana, y motivó la intervención de inspectores de Tránsito y efectivos policiales.
Según pudo conocer Elonce durante un móvil desde el lugar, el procedimiento comenzó alrededor de las 7 de la mañana, cuando empleados de la Obra Social del Personal de Farmacia solicitaron la presencia de agentes municipales. El automóvil se encontraba frente al establecimiento, en un espacio delimitado con pintura amarilla y carteles que indican estacionamiento exclusivo.
Los inspectores llegaron al sector, constataron la situación y labraron una multa. Posteriormente, una grúa municipal se presentó para retirar el vehículo. Sin embargo, cuando estaba por concretarse el traslado, apareció el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, quien subió al automóvil y se negó a descender.
El conductor explicó por qué se negó a bajar
El hombre permaneció dentro del vehículo pese a los pedidos de los efectivos de la Comisaría Primera, quienes le explicaron que debía permitir el procedimiento y que posteriormente podría realizar el reclamo correspondiente.
En diálogo con Elonce, el conductor sostuvo que el automóvil resulta indispensable para su actividad laboral. "Es una situación muy incómoda. Es mi herramienta de trabajo y dependo de este auto para poder comer el día a día", manifestó.
Además, aseguró que anteriormente había recibido autorización verbal para estacionar en ese sector. "Llegué después de trabajar muchas horas y una persona que trabajaba acá me dijo que ya no hacían descargas, que estaba todo bien, que lo podía dejar", relató. Según su versión, esa persona ya no trabaja en el establecimiento.
Qué dijeron desde la obra social
El secretario general de la obra social confirmó a Elonce que solicitó la intervención municipal alrededor de las 7:10, al advertir que el automóvil no estaba autorizado para permanecer en el espacio reservado.
"Este muchacho tendrá toda la razón del mundo, nosotros como defensores de los trabajadores lo respetamos, pero él no respeta los carteles", expresó.
El representante explicó que el sector está destinado a afiliados de la obra social, incluidos quienes presentan dificultades de movilidad. También afirmó que cuentan con una autorización municipal para disponer de ese espacio exclusivo.
Intervención policial y tránsito interrumpido
La situación generó complicaciones en la circulación vehicular por calle Bavio, donde se dispuso un corte preventivo mientras continuaba el procedimiento.
Ante la negativa del conductor a abandonar el automóvil, los efectivos policiales solicitaron la intervención de la Fiscalía para determinar cómo proceder.
Hasta el momento de la cobertura de Elonce, el hombre permanecía dentro del vehículo y se aguardaban definiciones de las autoridades. El episodio también abrió un debate sobre los espacios de estacionamiento exclusivo y su utilización en el centro de Paraná.