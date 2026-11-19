REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Trabajo informó que la paritaria estatal "no pudo desarrollarse debido al retiro de los representantes de UPCN". El Gobierno aseguró que mantiene su disposición al diálogo y anticipó una nueva convocatoria.
La paritaria estatal en Entre Ríos prevista para este jueves 19 de noviembre, no pudo realizarse debido al retiro de los representantes de UPCN antes del inicio de la audiencia. Así lo informó el Gobierno provincial mediante un comunicado oficial difundido por la Secretaría de Trabajo.
El organismo explicó que los representantes de UPCN, considerado el gremio mayoritario, “se retiraron antes de que los paritarios estatales ingresen a la sala”, situación que “imposibilitó poder conformar la mesa”.
Asimismo, desde la Secretaría de Trabajo indicaron que “se desconocen los motivos por los que los representantes sindicales dejaron el lugar”, por lo que buscarán conocer la posición de las partes involucradas.
El Gobierno ratificó su voluntad de continuar la negociación
Ante la suspensión, el organismo adelantó que “instarán a las partes a manifestar la voluntad de continuar la negociación”.
Por su parte, el Ejecutivo provincial aseguró que “mantiene su disposición al diálogo y a la continuidad de la negociación salarial”.
Finalmente, informó que “se informará oportunamente la nueva fecha de convocatoria”, aunque todavía no se estableció cuándo se retomarán las conversaciones.