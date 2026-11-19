La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 y restituyó el control estatal sobre los aumentos de las prepagas. La decisión podría impactar en cientos de reclamos judiciales, aunque no establece un límite automático vinculado a la inflación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/23 y determinó que las prepagas deberán volver a someter los aumentos de sus cuotas al control del Gobierno nacional. La resolución restituyó las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias de los planes de medicina privada.
El fallo invalidó los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023. Ambas disposiciones habían eliminado mecanismos de regulación estatal establecidos en la Ley 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga en Argentina.
La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y constituyó la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre disposiciones del DNU 70/2023. La decisión podría tener consecuencias sobre numerosos reclamos judiciales vinculados con los incrementos aplicados por las empresas del sector.
El caso que llegó a la Corte Suprema
La controversia judicial se originó a partir de una demanda presentada por una afiliada de una empresa de medicina prepaga, quien cuestionó los incrementos aplicados a su cobertura médica durante los primeros meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
Según los antecedentes del expediente, la cuota de la afiliada había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. El porcentaje contrastaba con el mecanismo de actualización que se encontraba vigente antes de la desregulación.
De haberse aplicado la resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%. Esta diferencia fue uno de los elementos considerados durante el proceso judicial. La causa llegó a la Corte Suprema después de que tanto la empresa demandada como el Estado nacional presentaran recursos contra una sentencia de la Cámara Federal de La Plata.
Cómo será el control de los aumentos de las prepagas
La resolución judicial modificó el escenario regulatorio establecido a partir del DNU 70/23. Con la declaración de inconstitucionalidad, recuperaron vigencia las disposiciones legales que otorgaban facultades de supervisión a la autoridad sanitaria nacional.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar los incrementos de las cuotas y evaluar si los valores establecidos por las empresas resultan razonables.
El organismo también recuperará la atribución de autorizar modificaciones tarifarias cuando estén justificadas por variaciones en la estructura de costos de las compañías y por cálculos actuariales razonables de los riesgos asociados a la cobertura médica.
Esto significa que las empresas deberán fundamentar los aumentos solicitados ante la autoridad de aplicación, que tendrá la responsabilidad de analizar la documentación y determinar si corresponde su autorización, publicó Infobae.
La Corte no estableció un límite de aumentos según la inflación
Uno de los aspectos centrales del fallo es que la Corte Suprema no fijó un tope automático para los incrementos de las prepagas basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si bien el máximo tribunal confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, revocó el apartado que ordenaba limitar las actualizaciones de las cuotas al porcentaje de inflación.
Por lo tanto, la resolución no implica que las empresas únicamente puedan aumentar sus planes de acuerdo con la evolución mensual del IPC. El mecanismo de regulación estará sujeto a los criterios establecidos en la normativa que volvió a regir.