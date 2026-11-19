Entre Ríos presentó “Friendly por naturaleza”, su propuesta turística para el verano 2027, durante un encuentro encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires. La iniciativa busca posicionar a la provincia como un destino caracterizado por la hospitalidad, la naturaleza y la diversidad de experiencias para disfrutar durante las vacaciones.

A diferencia de los lanzamientos tradicionales, la presentación reunió a prestadores y referentes turísticos que compartieron sus propias experiencias como anfitriones. La periodista entrerriana Maju Lozano condujo la actividad, que combinó relatos, música, teatralizaciones y propuestas vinculadas con los principales atractivos provinciales.

El encuentro contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto. Ambos acompañaron la presentación de la estrategia provincial para atraer visitantes durante la próxima temporada.

Frigerio destacó la hospitalidad de los entrerrianos

Durante su intervención, Frigerio resaltó el trabajo conjunto de los destinos turísticos y la importancia de fortalecer una identidad provincial que invite a los visitantes a regresar.

"70 destinos turísticos distribuidos en 10 microrregiones que trabajan en equipo para ofrecerse al turismo. Friendly por naturaleza resume muy bien lo que somos: amigables. Gente que está contenta de que nos vengan a visitar. Y eso es lo que logra que cada una de las personas que nos visita, siempre vuelva", expresó el gobernador.

Además, remarcó que el turismo constituye una actividad fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad. En ese sentido, invitó a turistas argentinos y extranjeros a descubrir las propuestas entrerrianas, desde sus paisajes naturales hasta las fiestas populares y la gastronomía regional.

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Scioli valoró la estrategia de promoción turística

Por su parte, Daniel Scioli destacó la iniciativa provincial y la decisión de presentar los atractivos turísticos a través de sus protagonistas.

"Me encanta lo que hacen. Esta actitud de salir a buscar al turista, a invitarlo. Es un destino turístico con mística. Este encuentro, esta propuesta friendly marca el liderazgo que ya tiene Entre Ríos en la actividad", manifestó el funcionario nacional.

En tanto, Jorge Satto explicó que la campaña busca mostrar no solamente los destinos y servicios disponibles, sino también la manera en que los entrerrianos reciben a quienes visitan la provincia. De esta forma, los prestadores turísticos ocuparon un lugar central en la presentación.

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Naturaleza, termas, gastronomía y carnavales

La propuesta incluyó un recorrido por los principales atractivos de Entre Ríos, con especial atención a sus espacios históricos y culturales. Entre ellos se destacaron los museos, el Palacio San José y distintas experiencias vinculadas con el patrimonio provincial.

También se presentaron alternativas de turismo de naturaleza, como las áreas protegidas, el Parque Nacional El Palmar, las excursiones y el astroturismo. La gastronomía regional tuvo su espacio con productos del río, asados, quesos, dulces, vinos y propuestas de viñedos y bodegas.

Otro de los ejes fueron los 16 parques termales de Entre Ríos, junto con los complejos acuáticos y las experiencias de bienestar. Además, se promocionaron los carnavales y las fiestas populares que cada verano convocan a visitantes de diferentes puntos del país.

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Una campaña que también promueve el turismo con mascotas

El concepto "Entre Ríos, friendly por naturaleza" busca transmitir una identidad asociada con la cercanía, la hospitalidad y la posibilidad de compartir experiencias. La campaña propone que los propios habitantes y prestadores sean protagonistas de la invitación a conocer la provincia.

En ese marco, también se impulsaron acciones destinadas a facilitar los viajes con mascotas. Al finalizar la presentación, se firmaron convenios con empresas prestadoras para ampliar la red provincial del programa Entre Ríos Pet Friendly.

El lanzamiento nacional fue la antesala de la apertura oficial de la temporada de verano 2027, prevista para el viernes 27 de noviembre en Federación. Allí, la provincia continuará difundiendo sus destinos y propuestas con el objetivo de fortalecer la llegada de turistas durante los próximos meses.