La Ley Matías Colaprete fue el eje de una jornada de capacitación sobre prevención y actuación ante casos de anafilaxia, destinada a docentes, profesores y entrenadores de Entre Ríos. La actividad se desarrolló en el auditorio del Consejo General de Educación (CGE), que estuvo colmado, y contó con la participación de profesionales de la salud y familiares del joven cuya historia dio origen a la normativa provincial.

La formación fue organizada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, con el acompañamiento del CGE y el Ministerio de Salud.

Durante el encuentro, la doctora Cecilia Cavallo, especialista en Alergia e Inmunología, y el doctor Facundo Vidal, especialista en Emergencias, explicaron cómo reconocer los síntomas de una reacción anafiláctica, evaluar su gravedad y aplicar los procedimientos de respuesta inicial.

El testimonio de los padres de Matías Colaprete

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación de Noemí Dalmolin y Daniel Colaprete, padres de Matías, quienes impulsaron la sanción de la Ley Provincial 11.242 para promover la prevención y la atención oportuna de estas emergencias.

Noemí compartió la experiencia familiar y remarcó la importancia de actuar sin demoras ante una reacción alérgica grave. "La ventana entre la vida y la muerte es de 2 a 4 minutos", advirtió durante su intervención.

Por su parte, Daniel Colaprete destacó el compromiso de las instituciones con la aplicación de la normativa. "Somos celosos guardianes de que el espíritu de la ley se cumpla, que sea efectiva y que se puedan seguir salvando vidas", manifestó.

Buscan extender las capacitaciones a toda la provincia

El coordinador de Capacitación de la Secretaría de Deportes, Martín Amden, valoró el trabajo conjunto con la familia Colaprete y planteó la necesidad de llevar estas herramientas a diferentes localidades entrerrianas.

"Personalmente vengo a capacitarme, a aprender. Creo que tenemos mucho por saber de esto y que nadie está exento de que en cualquier momento pueda llegar a necesitar estas herramientas", expresó.

También participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa.

La capacitación buscó fortalecer la preparación de quienes trabajan en escuelas, clubes y espacios deportivos, donde el reconocimiento temprano de los síntomas y una intervención adecuada pueden resultar fundamentales para salvar vidas.