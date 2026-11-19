Las obras en el Puente Blanco de Paraná finalizaron y quedó nuevamente habilitada la circulación peatonal, luego de que la Municipalidad completara la renovación de la vereda y la colocación de una nueva superficie de hormigón. La intervención permitió recuperar un sector utilizado diariamente por vecinos que transitan entre ambos lados de la estructura.

Los trabajos comprendieron la demolición y el retiro de las antiguas losetas que presentaban deterioro, además de la preparación de la estructura de apoyo sobre la cual se construyó el nuevo paso peatonal. De esta manera, se reemplazaron los materiales dañados por una superficie renovada.

Según informó el Municipio, la nueva vereda tiene una extensión aproximada de 80 metros lineales y fue construida con hormigón sobre la estructura metálica adosada al puente. Las tareas también incluyeron el repintado de las barandas del sector intervenido.

Recuperaron la circulación peatonal en el Puente Blanco

La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan este cruce de manera habitual. El deterioro de las antiguas losetas había motivado la necesidad de realizar trabajos de reparación y renovación de la superficie.

Con la colocación del nuevo hormigón, se recuperó un espacio destinado exclusivamente al desplazamiento de peatones. La obra permitió restablecer las condiciones de circulación y mejorar el estado general de la infraestructura peatonal.

Desde la Municipalidad de Paraná destacaron que la reparación resulta importante para mantener la conexión entre los sectores de la ciudad vinculados por el Puente Blanco, especialmente para las personas que utilizan este recorrido en sus desplazamientos cotidianos.