La quinta edición de la Fiesta del Deporte Entrerriano se realizará el sábado 5 de diciembre en Villa Urquiza. La Confederación Entrerriana de Deportes reconocerá a unos 120 deportistas de 37 disciplinas por sus logros durante 2026. La ceremonia comenzará a las 11.
La V Fiesta del Deporte Entrerriano se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026 en Villa Urquiza, donde serán distinguidos alrededor de 120 deportistas de 37 disciplinas por los logros alcanzados durante el año. El encuentro, organizado por la Confederación Entrerriana de Deportes, tendrá lugar en el Salón Parroquial Padre Boxler y reunirá a representantes de distintas instituciones deportivas de la provincia.
La jornada comenzará a las 10 con las acreditaciones, mientras que a las 11 está previsto el inicio de la ceremonia de entrega de distinciones. El reconocimiento estará destinado a deportistas que se destacaron durante 2026 en competencias y actividades de diferentes disciplinas.
La quinta edición de la celebración buscará reconocer tanto los resultados deportivos como la trayectoria y el compromiso de quienes representan a Entre Ríos en el ámbito provincial, nacional e internacional.
Reconocimiento a 37 disciplinas deportivas
La Confederación Entrerriana de Deportes informó que serán distinguidos aproximadamente 120 atletas pertenecientes a 37 disciplinas, una convocatoria que permitirá reunir a representantes de diferentes actividades deportivas en una misma ceremonia.
El encuentro también estará destinado a reconocer el trabajo de las instituciones, federaciones, asociaciones y dirigentes que acompañan la formación y el desarrollo de los deportistas entrerrianos.
La Fiesta del Deporte Entrerriano se consolidó como una jornada de encuentro para la comunidad deportiva provincial, con el propósito de destacar los logros obtenidos durante el año y visibilizar el trabajo de quienes participan en las distintas disciplinas.
Invitan a participar de la ceremonia
Desde la organización convocaron a instituciones, federaciones, asociaciones, deportistas, dirigentes y a la comunidad en general a participar de la quinta edición de la celebración.
La actividad se desarrollará el sábado 5 de diciembre en el Salón Parroquial Padre Boxler de Villa Urquiza, con acreditaciones desde las 10 y entrega de distinciones a partir de las 11.
La ceremonia reunirá a deportistas entrerrianos que serán reconocidos por su desempeño durante 2026, en una jornada organizada por la Confederación Entrerriana de Deportes.