La investigación por el crimen de Jorge Emilio Wolf, el trabajador rural de 64 años asesinado en el distrito Isletas, departamento Diamante, permitió reconstruir una presunta trama de engaños, extorsiones y amenazas que habría comenzado seis meses antes del homicidio. El hombre fue atacado en su propiedad entre el 4 y el 5 de noviembre de 2026 y su cuerpo apareció cuatro días después dentro de un tacho plástico arrojado en una cañada de la planta de residuos de Diamante. Por el hecho permanecen detenidos Juan Ramón Pintos y Rodrigo Ramón Ríos, ambos de 40 años.

Wolf vivía solo en un establecimiento rural cercano a Molino Doll, aproximadamente a un kilómetro de la Escuela Nº 34 Juan José Paso. Era conocido en la zona por sus trabajos como peón de campo, alambrador y pocero. También criaba algunos animales y elaboraba quesos artesanales. Estaba próximo a cumplir 65 años y tenía previsto iniciar los trámites para jubilarse, publicó Análisis.

Su rutina era conocida por los vecinos. Se trasladaba principalmente a caballo, utilizaba un teléfono celular básico y no tenía redes sociales. Los viernes acostumbraba comprar pan casero en un almacén rural y los domingos compartía el almuerzo con una familia vecina. La interrupción de esas actividades fue determinante para advertir su desaparición.

El engaño que comenzó con la reparación de un tractor

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el conflicto comenzó unos seis meses antes del asesinato, cuando Wolf necesitó reparar el motor de su tractor. Por recomendación de un tercero, contactó a dos hombres que se presentaban como mecánicos en Diamante: Juan Ramón Pintos, conocido como “Tatán”, y Rodrigo Ramón Ríos.

Ambos concurrieron al establecimiento, desarmaron el tractor y retiraron una pieza con la promesa de repararla. Sin embargo, según la investigación, el supuesto trabajo mecánico derivó en sucesivos pedidos de dinero y productos que se extendieron durante varios meses. Los hombres habrían solicitado pagos para comprar repuestos y también quesos elaborados por la víctima, con diferentes excusas.

Las estimaciones recogidas durante la reconstrucción del caso indican que Wolf habría entregado cerca de tres millones de pesos. Ante la falta de respuestas sobre la reparación, decidió viajar hasta Diamante para localizar a los supuestos mecánicos. Allí, vecinos del barrio le advirtieron sobre las personas con las que estaba tratando.

Jorge Emilio Wolf, víctima de homicidio (fuente Análisis)

Las amenazas y el temor por el acoplado

Después de reclamar por el tractor y el dinero entregado, Wolf habría comenzado a recibir amenazas de muerte y advertencias sobre el posible robo de sus animales. Según declaró un testigo en la causa, el trabajador rural acudió a la comisaría de Costa Grande para comunicar lo que estaba sucediendo, aunque aquella advertencia no habría quedado registrada formalmente.

El hombre también temía que le sustrajeran un acoplado nuevo de dos ejes que tenía en su propiedad. Como medida preventiva, le retiró dos ruedas y lo dejó apoyado sobre tacos, con la intención de dificultar que alguien pudiera engancharlo y llevárselo mientras él no estuviera.

Además, intentó coordinar con un conocido para que lo acompañara cuando los supuestos mecánicos regresaran al campo. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los sospechosos se presentaron sin previo aviso.

El asesinato y el traslado del cuerpo

Entre la tarde del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de noviembre, los presuntos agresores habrían llegado hasta las inmediaciones del establecimiento rural después de solicitar que los trasladaran, con el objetivo de evitar dejar un vehículo propio en el ingreso a la propiedad.

La hipótesis investigativa sostiene que sorprendieron a Wolf dentro del predio y lo golpearon hasta provocarle la muerte. Posteriormente, habrían colocado nuevamente las ruedas al acoplado para poder retirarlo del establecimiento.

Para ocultar el homicidio, los atacantes habrían envuelto el cuerpo en nailon de uso agrícola, lo sujetaron con sogas y lo introdujeron en un tacho plástico azul de 200 litros, que Wolf utilizaba para su producción artesanal de quesos.

Según la reconstrucción del hecho, los sospechosos convocaron a un fletero y le aseguraron que el trabajador rural les había vendido el acoplado y algunos quesos. También le pidieron que trasladara el tacho hasta un basural, bajo el argumento de que contenía productos en mal estado que debían desecharse.

El recipiente fue arrojado en una cañada de aproximadamente ocho metros de profundidad, ubicada en la planta de reciclaje de residuos de Diamante. Durante el recorrido hacia esa ciudad, los involucrados también habrían vendido el acoplado a un tercero en inmediaciones de Costa Grande.

La ausencia que alertó a los vecinos

El viernes 6 de noviembre, Wolf no concurrió al almacén rural de Capellino, como hacía habitualmente. Dos días después, el domingo 8, tampoco asistió al almuerzo que acostumbraba compartir con la familia Miller. Ante la falta de noticias, sus vecinos se comunicaron con los familiares del trabajador.

Los hermanos de Wolf intentaron llamarlo y luego acudieron a su vivienda. Al llegar encontraron la casa abierta, advirtieron que faltaba el acoplado y observaron un segundo candado colocado en la tranquera. Esas circunstancias, sumadas a los conflictos previos que atravesaba el hombre, motivaron la denuncia por desaparición.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Calgaro. Durante las primeras averiguaciones surgió un dato relevante: una persona de Diamante manifestó haber escuchado una conversación en la que varios hombres habrían mencionado que mataron a un trabajador rural que vendía quesos y arrojaron su cuerpo en un basural.

El hallazgo del cuerpo en un tacho azul

A partir de esa información, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó efectivos de distintas dependencias, perros de rastreo y drones. Los trabajos se concentraron en sectores vinculados con la información obtenida durante la investigación.

Durante la mañana del lunes 9 de noviembre, un dron permitió detectar un tacho azul en el fondo de una cañada de la planta de residuos de Diamante. Personal de Bomberos Zapadores intervino para recuperar el recipiente y el cuerpo que se encontraba en su interior.

Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia. Posteriormente, se confirmó que correspondían a Jorge Emilio Wolf.

Dos detenidos con prisión preventiva

En paralelo con el hallazgo, el Juzgado de Garantías autorizó allanamientos en tres domicilios de Diamante. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa y detuvieron inicialmente a tres sospechosos.

Uno de los aprehendidos recuperó posteriormente la libertad, mientras que Juan Ramón Pintos y Rodrigo Ramón Ríos quedaron detenidos con prisión preventiva por 120 días, alojados en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante.

Los investigadores también lograron localizar y secuestrar el acoplado que había sido retirado de la propiedad de Wolf. El vehículo fue encontrado en la zona de Costa Grande y quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía y no se descarta que puedan surgir nuevas detenciones vinculadas con los hechos investigados. Mientras avanza la causa, los familiares de Jorge Wolf esperan el esclarecimiento del asesinato y la determinación de las responsabilidades penales.