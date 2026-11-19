Un hombre de 36 años, apodado “Chuky”, fue detenido este miércoles por la tarde en la ciudad de Victoria, en el marco de una causa judicial por presuntas amenazas. El sospechoso era buscado por la Justicia luego de haber sido denunciado por amenazar con incendiar la vivienda de su grupo familiar.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 18:35 por efectivos de la Sección 911 y Videovigilancia de la Jefatura Departamental Victoria, quienes lograron localizar al hombre en la intersección de las calles Laprida y Yatay.

Sobre el sospechoso pesaba un pedido de detención vigente. Tras concretarse el operativo, la Unidad Fiscal en turno dispuso su traslado a la sede de la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó a disposición de la Justicia para afrontar los cargos que se le imputan.

Allanamiento por el robo de cables del alumbrado público

Por otra parte, la Policía de Victoria realizó un allanamiento en el marco de una investigación por reiterados robos de cables del alumbrado público, una modalidad delictiva que motivó la intervención de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Matanza y Passo. Allí, los investigadores llevaron adelante una requisa domiciliaria que permitió identificar a cuatro personas presuntamente vinculadas con los hechos investigados.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron cuatro rollos de cable con vaina, aproximadamente seis kilogramos de cobre proveniente de cables sin revestimiento y un par de zapatillas, elementos considerados de interés para la causa.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia.