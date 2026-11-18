Un hombre fue detenido por violencia de género en Piedras Blancas, departamento La Paz, acusado de agredir a su expareja, una reconocida activista feminista que desde hace años trabaja en la prevención y visibilización de la violencia contra las mujeres. La detención se concretó este miércoles durante un allanamiento en el que también se secuestraron armas, municiones y un teléfono celular.

El caso generó repercusión en la localidad debido a la trayectoria de la víctima, cuya identidad se preserva. La mujer participadó y organizadó numerosas actividades de concientización sobre la violencia de género en Entre Ríos y otros puntos del país. Pese a su compromiso con esta problemática, denunció haber sufrido agresiones por parte de su expareja.

Según publicó UNO, el acusado, identificado como Kaiyer, había sido denunciado ocho meses atrás. El juez de Paz de Piedras Blancas, Guillermo Vega, dispuso una restricción de acercamiento el 4 de marzo, que posteriormente fue renovada en tres oportunidades: el 17 de mayo, el 5 de julio y el 16 de septiembre.

La agresión ocurrió tras vencer una restricción judicial

La última medida de protección había vencido el lunes 16 de noviembre. De acuerdo con la reconstrucción periodística, la víctima había manifestado su preocupación y solicitado una nueva restricción debido al temor de sufrir otro episodio de violencia.

Sin embargo, antes de que se concretara la renovación, el acusado se presentó en la vivienda de su expareja y, según la denuncia, la agredió. Varias vecinas escucharon los pedidos de auxilio de la mujer e intervinieron, lo que permitió que el hombre se retirara del lugar.

El episodio dio lugar a una investigación judicial por amenazas, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y daños. En ese contexto, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la Ruta A03, en el acceso a Piedras Blancas.

Allanamiento, detención y secuestro de armas

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de la Comisaría de Piedras Blancas y el Destacamento Alcaraz Segundo.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron un rifle calibre .22, municiones del mismo calibre, cartuchos de escopeta calibre 16 y un teléfono celular considerado de interés para la investigación. Además, concretaron la detención del acusado.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial competente, mientras se busca esclarecer las circunstancias de la agresión denunciada.