Se conoció la identidad del hombre que murió tras sufrir múltiples picaduras de abejas en el departamento Feliciano. Se trataba de Natividad Ignacio Gálvez, de 75 años, quien falleció este miércoles 18 de noviembre en un camino vecinal cercano a la Ruta Provincial 28. Según confirmaron fuentes policiales, los médicos determinaron que la víctima sufrió un paro cardíaco como consecuencia de las picaduras.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:12, cuando Daniela Ojeda se comunicó con el 911 para advertir que su tío se encontraba aparentemente sin vida. Personal del Comando Radioeléctrico de Feliciano acudió al lugar junto con profesionales de salud y constató el fallecimiento.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con el informe de la Jefatura Departamental Feliciano, al momento del episodio se encontraban maquinarias viales del municipio realizando tareas de mantenimiento de calles y alcantarillas en un camino vecinal lindante al campo donde residía Gálvez.

El maquinista Ramón Anacleto Almada manifestó que observó al hombre mientras caminaba por el lugar y advirtió que se tambaleaba, aunque en ese momento no pudo determinar qué le estaba sucediendo. Posteriormente, los efectivos policiales entrevistaron a Daniela Ojeda y a su padre, Ramón Ojeda, quienes aportaron información sobre lo ocurrido.

Confirmaron la causa de muerte

Los profesionales de salud que llegaron al lugar constataron que Gálvez ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el médico forense y el médico policial examinaron el cuerpo y establecieron que el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco provocado por múltiples picaduras de abejas.

La fiscal Bordoy se presentó en el lugar y dispuso las diligencias correspondientes, entre ellas un relevamiento planimétrico. Tras recibir el informe de los médicos intervinientes, autorizó la entrega del cuerpo a los familiares.