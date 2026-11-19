El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, celebró este miércoles el dictamen favorable al proyecto para suspender las PASO en las elecciones de 2027. El funcionario destacó el avance de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y aseguró que la realización de las primarias representa un gasto de 200 millones de dólares para el Estado argentino.

El pronunciamiento se produjo después de que el oficialismo consiguiera los acuerdos necesarios en el Senado para avanzar con la iniciativa. Como parte de las negociaciones, La Libertad Avanza aceptó retirar del proyecto el artículo que contemplaba la incorporación de listas colectoras.

A través de su cuenta en la red social X, Santilli expresó: “¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares”.

El Gobierno busca avanzar con la reforma electoral

El jefe de Gabinete también anticipó que el oficialismo impulsará otras modificaciones vinculadas con el sistema electoral argentino, entre ellas la iniciativa de Ficha Limpia y cambios en las restricciones que rigen durante las campañas.

“También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los comerciantes”, sostuvo Santilli en su publicación.

La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) constituye uno de los principales objetivos del Gobierno de Javier Milei en materia electoral. La propuesta busca evitar la realización de las elecciones primarias durante 2027, aunque todavía necesita la aprobación del Congreso para convertirse en ley.

Bullrich destacó el acuerdo alcanzado en el Senado

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, también celebró el dictamen y resaltó las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

“Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia: Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad”, manifestó la legisladora a través de sus redes sociales.

La eliminación de las listas colectoras fue uno de los puntos centrales de las conversaciones parlamentarias. Ese mecanismo habría permitido que diferentes listas de candidatos legislativos acompañaran a una misma fórmula presidencial, pero generaba diferencias entre los sectores que participaban de las negociaciones.

Con la modificación del texto, el oficialismo consiguió avanzar con el dictamen y dejó encaminado el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Cuándo se tratará la suspensión de las PASO

El proyecto de reforma electoral quedó en condiciones de ser debatido en el Senado durante la próxima semana. Desde La Libertad Avanza manifestaron expectativas de reunir entre 38 y 40 votos para conseguir su aprobación en la Cámara alta.

En caso de obtener la media sanción, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo pretende completar su tratamiento durante la primera semana de diciembre.

De esta manera, el Gobierno nacional buscará concretar uno de los cambios centrales de su agenda política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, la suspensión de las PASO todavía no fue aprobada y dependerá de las votaciones en ambas cámaras del Congreso. (NA)